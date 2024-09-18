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Мурманская область. Арктика (16+)18.09.24 22:00

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие во встрече Президента России Владимира Путина с избранными главами регионов

Сегодня Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с главами субъектов Российской Федерации, избранными в ходе единого дня голосования. Во встрече с главой государства также принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Уровень поддержки, который вы получили как в ходе прямого голосования, так и в региональных законодательных собраниях, говорит о высоком доверии, о том, что люди, жители регионов, видят результаты работы, связывают с вами свои надежды на дальнейшие перемены к лучшему. Вы понимаете, какая ответственность за людей лежит на ваших плечах», – отметил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время формируется облик новых национальных проектов – основных механизмов достижения масштабных стратегических целей. Успех от их реализации будет в значительной степени зависеть от того, как выстроена работа в регионах.

«Я, безусловно, рассчитываю, что все вопросы, связанные с реализацией нацпроектов, вы будете держать на личном контроле, действовать в тесной координации с правительством, федеральными органами власти. Вы хорошо понимаете, в какой момент истории мы живём, какие задачи стоят сейчас перед страной. И чтобы их успешно решить, достичь своих целей, необходимо работать с абсолютной отдачей, слаженно и сплочённо, защищать интересы людей каждый на своём месте, интересы страны и конкретными результатами оправдывать доверие людей», – сказал Владимир Путин.

«Спасибо Владимиру Владимировичу за поддержку! Работаем и дальше, все вместе на благо Мурманской области и всех северян», – прокомментировал Андрей Чибис в своих социальных сетях.

Прямые выборы губернаторов состоялись 7 и 8 сентября в 21 регионе, в трёх субъектах главы избраны законодательными органами. По итогам голосования действующий губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил 73,99% голосов при рекордной для региона явке в 41,59%.

 

Фото: kremlin.ru

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