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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.24 10:15

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис продлил приём заявок по программе «Свой дом в Арктике» до 1 мая

1 апреля в рамках оперативного совещания правительства Мурманская области обсудили ход реализации программы «Свой дом в Арктике», которая была запущена в 2022 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

«Напомню, что мы предоставляем жителям Мурманской области от одного до полутора миллионов рублей на строительство или покупку дома. За время реализации программы на поддержку индивидуального жилищного строительства в Арктике мы направили из областного бюджета больше 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Всего на сегодняшний день выдано 984 сертификатов. Из которых 361 только в 2024 году. Но самое важное, что уже 435 семей построили или купили «Свой дом в Арктике» и уже отметили в нём новоселье или планируют это сделать в ближайшее время», – сообщил Андрей Чибис.

О ходе реализации программы в текущем году подробнее доложил заместитель губернатора Алексей Лыженков.

Основная цель – развитие индивидуального жилищного строительства в регионе при поддержке правительства Мурманской области. На строительство или приобретение дома или домокомплекта в зависимости от категории северяне могут получить от 1 до 1,5 млн рублей.

Традиционно самой многочисленной категорией получателей сертификатов становятся многодетные семьи - 224 сертификата, граждане, трудящиеся в приоритетных сферах – 218 сертификатов, а также врачи и учителя – 113. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в список наиболее популярных муниципалитетов, на территории которых северяне предпочитают строить «Свой дом в Арктике», входят Кольский район, где выдано 538 сертификатов, Кандалакшский район – 159 сертификатов и город Мончегорск – 86 сертификатов. Ещё Мурманск 53 сертификата выдано для строительства на участках в столице Кольского Заполярья.

«Востребованность данной меры поддержки со стороны граждан в текущем году значительно возросла. Так в 2023 году комиссия еженедельно рассматривала 15-25 заявлений, а в 2024 – в среднем 62 заявления, что означает рост примерно в 2,5 раза. За предыдущую неделю уже принято 103 заявления граждан на общую сумму 135,9 млн рублей, однако средства в бюджете Министерства строительства Мурманской области на удовлетворение всех поступивших заявлений не хватает. В связи с данными обстоятельствами предлагаю завершить прием заявок на участие в программе», – обратился к главе региона Алексей Лыженков.

Тем не менее, по инициативе губернатора Андрея Чибиса приём заявок было решено продолжить ещё на месяц – до 1 мая 2024 года.

«Мы видим высокую популярность этой программы. Деньги уже выбраны, но будет неправильно взять и прекратить её. Давайте договоримся, что приём заявок будем осуществлять ещё месяц. Это справедливо и честно, предоставить возможность всем, кто собирал документы для участия в программе, их подать. А сколько необходимо будет дополнительно выделить средств, будем решать уже исходя из факта после приёма всех заявлений», – заключил губернатор.

В режиме ВКС  в обсуждении этого вопроса принял участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой, который прокоментировал решение главы региона:

- Повышение качества жизни северян – одна из приоритетных задач региональной политики. Одним из примеров успешного решения этой задачи является программа «Свой дом в Арктике».  Программа стала пользоваться огромной популярностью у жителей – это значит, что она эффективна и реально помогает гражданам улучшать жилищные условия. Что ещё немаловажно: программа «Свой дом в Арктике» активизирует индивидуальное жилищное строительство в Заполярье и стимулирует людей оставаться и жить на Севере.

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