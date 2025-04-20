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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.25 08:30

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл бизнес-завтрак с предпринимателями и бизнес-объединениями региона

Вчера глава региона Андрей Чибис провел бизнес-завтрак с предпринимателями и бизнес-объединениями Мурманской области. Участниками встречи стали самозанятые, индивидуальные предприниматели, руководители акционерных обществ, руководители органов исполнительной власти.

Модератором мероприятия выступила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Марта Говор.

Встреча прошла в неформальной обстановке, представители делового сообщества задали губернатору вопросы на волнующие их темы: поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе, налоговых преференций. Также выступили молодые бизнесмены, которые связывают свою деятельность с Мурманской областью и хотят развивать в регионе новые производства, оказывать услуги в различных сферах экономики.

«Немаловажно, что сегодня в Мурманской области много активных северян, которые предлагают свои инициативы, и мы готовы их рассмотреть. В регионе действует целый ряд различных мер для поддержки предпринимателей Кольского Заполярья. Одна из задач – точечная поддержка малого и среднего бизнеса», - сказал губернатор.

Кроме того, предприниматели отметили важность состоявшегося в марте Международного арктического форума. В дни МАФ-2025 у отелей, общепита, и туристических объектов загрузка была высокой. Бизнесмены предложили Андрею Чибису рассмотреть возможность строительства нового конгресс-центра, который необходим для повышения эффективности проведения масштабных деловых мероприятий. Губернатор отметил, что работы в этом направлении ведутся и сейчас существуют три версии будущего проекта. 

Живое общение состоялось в рамках Дней предпринимательства, которые ежегодно проводят в регионе в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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