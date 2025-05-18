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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.25 08:00

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл личный приём граждан

17 мая в Мурманске в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан. Обращения касались самых разных сфер жизни северян.

Например, участник СВО с супругой обратились за поддержкой инициативы по открытию кафе. Обращение взято на контроль, губернатор подчеркнул, что необходимая помощь будет оказана.

Ещё один вопрос от участника СВО касался возможности продления срока подачи заявки на программу «Свой дом в Арктике», так как слушания по участку состоятся лишь в конце мая. Вопрос взят в работу.

Супруга погибшего участника СВО обратилась с просьбой о создании мемориала для увековечивания памяти всех тех, кто отважно защищал и защищает Родину.

«Мы ранее уже обсуждали этот вопрос и с нашими военнослужащими, и с их семьями. Решили, что после завершения специальной военной операции мы обязательно приступим к реализации этого значимого проекта. Это действительно важная и нужная инициатива, подвиг наших военных должен быть увековечен, чтобы память о них передавалась из поколения в поколение», – подчеркнул губернатор.

Жительница Мурманска, которая ранее переселилась из аварийного жилья в маневренный фонд, обратилась с вопросом об оплате платежей, так как, несмотря на расторжение договора социального найма после переезда, квитанции продолжают приходить. Глава региона отметил, что вопрос будет решён, также будет настроен процесс автоматизации процесса, чтобы исключить подобные ситуации. Кроме того, взято на контроль обращение мурманчанки, ребёнка войны, обратившейся с просьбой оказать содействие в организации медицинского обследования.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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