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Мурманская область. Арктика (16+)12.03.24 17:00

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Олегом Михайловым

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Олегом Михайловым, представляющим Республику Коми, и руководителем фракции КПРФ в Мурманской областной Думе, Артуром Поповым.

Андрей Чибис подчеркнул, что у команды правительства Мурманской области выстроено конструктивное взаимодействие со всеми партиями и фракциями, и поблагодарил Олега Михайлова за визит в регион.

«Вы знаете, что Мурманская область активно развивается при поддержке нашего Президента Владимира Путина. За четыре прошедших года, несмотря на санкции, ковид, отмечаем рост валового регионального продукта в 2,5 раза. Экономика растёт, инвестиции растут, принято знаковое решение о газификации, уже приступили к кампании для соответствующей практической реализации. В перспективе это и экология, абсолютно новая экономика, переработка сырья, которое мы добываем. И, конечно, снижение платежей для населения за коммунальные услуги – принципиально важный, чувствительный вопрос, с учетом длинного отопительного периода. Главное, что в результате всех реализуемых мер – и роста экономики, создания рабочих мест, благоустройства и развития социальных ресурсов, – у нас в прошлом году впервые за долгое время отмечен миграционный прирост населения. Мы с коллегами работаем четко, взаимодействуем, решаем вопросы на благо развития области, и за это огромное спасибо. С удовольствием продолжим совместную работу», – сказал губернатор.

Глава региона также отметил, что при Государственном Совете РФ действует рабочая группа по развитию Арктики, созданная по поручению Президента.

«В её рамках губернаторы, коллеги, команды работают над тем, чтобы преференций становилось больше. Еще в 2020 году мы добились создания ТОР «Столица Арктики», и преференциального режима Арктическая зона РФ – это самая большая свободная экономическая зона. Сейчас работаем по опорным городам Арктики, в Республике Коми также определен опорный город. Занимаемся мастер-планами. Заработала Арктическая ипотека. Для нас принципиально важна реновация военных гарнизонов – 80% Северного флота у нас, часть в Республике Коми, в зоне охвата. Президент нас в этом поддержал. Успешные практики Дальнего Востока при поддержке Президента переносим, развиваем в Арктической зоне, это касается не только Мурманской области, но и всех субъектов, которые в нее входят, в том числе Республики Коми, где Вы долгое время работали», – заметил губернатор.

Олег Михайлов в свою очередь поблагодарил Андрея Чибиса за конструктивную совместную работу и отметил, что впервые посетил регион в статусе депутата Госдумы.

«Мы нацелены на положительный результат и замечательно, что прилагаемые усилия заканчиваются конкретными достижениями. В вашем случае позитивные тенденции развития региона очевидны. Такой результат стал возможен и благодаря взаимодействию со всеми политическими силами. Уверен, что нужно объединять усилия губернаторов и депутатов арктических регионов и на федеральном уровне, чтобы отстаивать наши общие интересы. И Республика Коми, и Мурманская область очень похожи с точки зрения природных условий, наличия природных богатств и других показателей. Думаю, что они могут стать передовыми субъектами в плане развития, инвестиций, реализации инфраструктурных проектов, увеличения населения, и главное – повышения качества жизни людей. Это касается не только Мурманской области, Республики Коми, но и вообще всего севера Европейской части России», – отметил Олег Михайлов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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