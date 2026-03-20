Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с генеральным директором «ДОМ.РФ» Виталий Мутко

Главными темами стали развитие жилищного строительства, повышение доступности жилья и модернизация инфраструктуры региона.

«Жилищные вопросы — в числе ключевых для развития Мурманской области. Мы видим высокий спрос на жильё и последовательно наращиваем объёмы строительства, одновременно развивая инструменты, которые делают его более доступным для жителей», — отметил глава региона.

Сегодня в области одновременно строятся 20 многоквартирных домов — это почти 4 тысячи квартир, около 80% из которых поступят в свободную продажу. Текущие показатели стали максимальными за последние десятилетия и отражают системный рост строительной активности в регионе.

Отдельное внимание на встрече уделили развитию программы доступного арендного жилья в Арктической зоне. Уже приобретена 81 квартира для льготной аренды — этот механизм позволяет оперативно обеспечивать жильём востребованных специалистов и повышать мобильность трудовых ресурсов.

Также обсуждалось обновление лифтового оборудования в жилом фонде. Губернатор подчеркнул, что модернизация лифтов — это, прежде всего, вопрос безопасности и качества повседневной жизни людей, требующий планомерного и комплексного подхода.

В числе перспективных направлений — развитие деревянного домостроения с применением современных технологий, что позволяет сокращать сроки строительства и расширяет возможности для развития жилищного фонда в северных условиях.

Напомним, что 2025 год стал рекордным по вводу жилья — план в Мурманской области выполнен на 181%. Работа ведётся в рамках национальных проектов, губернаторского плана «На Севере — жить!» и программы реновации ЗАТО.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/564045/#&gid=1&pid=1