Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководителем Северо-Западного управления Ростехнадзора Константином Давыдовым. Глава региона отметил слаженное взаимодействие и успешную совместную работу на территории региона.

«У Мурманской области с Ростехнадзором сложились прекрасные партнёрские взаимоотношения. Мы реализуем множество проектов на территории региона, крупнейшие из них – Мурманский транспортный узел, новый порт «Лавна», терминал «Ударник». Это также всё, что касается подготовки к зиме, работы гидротехнических сооружений. Вся работа проходит под надзором Ростехнадзора, много совместных тем. Благодарю вас за сотрудничество, налаженное четкое и оперативное решение возникающих вопросов», – подчеркнул Андрей Чибис.

Константин Давыдов отметил, что в Мурманской области ведётся надзор за 793 производственными объектами, в числе которых, к примеру, объекты горнорудной промышленности, тепло- и электростанции, котельные. Ведомство контролирует промышленную и энергетическую безопасность, соблюдение технических регламентов в отношении использования газового и лифтового оборудования, безопасность гидротехнических сооружений, а также ведет строительный надзор. Константин Давыдов также поблагодарил губернатора, правительство региона и руководство предприятий за внимательное отношение к рекомендациям, направляемым ведомством, оперативное устранение замечаний.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, стороны обсудили мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов, модернизацию лифтового оборудования в жилом фонде и вопросы строительного надзора в рамках реализации проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла.

Фото: https://gov-murman.ru