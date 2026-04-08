Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководством Северо-Западного ГУ Банка России

7 апреля встреча состоялась в рамках коммуникационной сессии по вопросам денежно-кредитной политики, которую регулятор в эти дни проводит в Мурманске. Стороны обсудили прогнозы экономического развития, влияние ключевой ставки на экономику, инфляционные ожидания бизнеса и населения, а также доступность кредитных ресурсов для ключевых отраслей региона.

«Безопасность финансовой системы – это основа для экономики любого региона. Несмотря на внешние вызовы, регион демонстрирует экономическую стабильность, и для нас крайне важно понимать позицию Банка России, чтобы эффективно поддерживать инвестиционные проекты и решать бюджетные вопросы», – отметил Андрей Чибис.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, начальник Северо-Западного ГУ Банка России Павел Шаптала в свою очередь напомнил, что в марте сложившаяся в экономике ситуация позволила регулятору снизить ключевую ставку до 15% годовых. Это решение было последовательным – ставка снижена уже седьмой раз подряд.

«Дальнейшие решения регулятора будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Мы намерены действовать аккуратно. В рамках базового прогноза, диапазон средней ключевой ставки на этот год сужен до 13,5–14,5%. С 2027 года ее среднее значение опустится до 8,0–9,0%, а в 2028 году ожидается 7,5–8,5% годовых», – подчеркнул Павел Шаптала.

Стороны также обсудили вопросы укрепления взаимодействия для эффективного решения социально значимых вопросов. В частности, речь шла о совместной работе, направленной на повышение финансовой грамотности населения и о доступности финансовых услуг в сельской местности и на отдаленных территориях. Было отмечено, что работа по этим направлениям в Мурманской области ведётся на высоком уровне.

