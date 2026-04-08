«Единство народов — сила России!»: «Научка» приглашает на «Библионочь»В Мурманской области зарегистрировано 210 площадок для написания «Диктанта Победы»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.04.26 13:30

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководством Северо-Западного ГУ Банка России

7 апреля встреча состоялась в рамках коммуникационной сессии по вопросам денежно-кредитной политики, которую регулятор в эти дни проводит в Мурманске. Стороны обсудили прогнозы экономического развития, влияние ключевой ставки на экономику, инфляционные ожидания бизнеса и населения, а также доступность кредитных ресурсов для ключевых отраслей региона.

«Безопасность финансовой системы – это основа для экономики любого региона. Несмотря на внешние вызовы, регион демонстрирует экономическую стабильность, и для нас крайне важно понимать позицию Банка России, чтобы эффективно поддерживать инвестиционные проекты и решать бюджетные вопросы», – отметил Андрей Чибис.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, начальник Северо-Западного ГУ Банка России Павел Шаптала в свою очередь напомнил, что в марте сложившаяся в экономике ситуация позволила регулятору снизить ключевую ставку до 15% годовых. Это решение было последовательным – ставка снижена уже седьмой раз подряд.

«Дальнейшие решения регулятора будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Мы намерены действовать аккуратно. В рамках базового прогноза, диапазон средней ключевой ставки на этот год сужен до 13,5–14,5%. С 2027 года ее среднее значение опустится до 8,0–9,0%, а в 2028 году ожидается 7,5–8,5% годовых», – подчеркнул Павел Шаптала.

Стороны также обсудили вопросы укрепления взаимодействия для эффективного решения социально значимых вопросов. В частности, речь шла о совместной работе, направленной на повышение финансовой грамотности населения и о доступности финансовых услуг в сельской местности и на отдаленных территориях. Было отмечено, что работа по этим направлениям в Мурманской области ведётся на высоком уровне.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565327/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире16:05«Владимир Уткин. Воевода ракетного мира». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»