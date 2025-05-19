Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл совещание с застройщиками по итогам объезда строительных площадок в Коле и Мурманске

16 мая губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочее совещание с застройщиками по итогам объезда стройплощадок в Коле и Мурманске, где возводят многоэтажные дома для продажи. Открывая встречу, глава региона отметил, что льготная программа жилищного кредитования «Арктическая ипотека» стала серьёзным стимулом для активного жилищного строительства в Кольском Заполярья.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял решение продлить «Арктическую ипотеку» до 2030 года, поэтому у нас есть уникальный шанс активизировать жилищное строительство, мы, со своей стороны, готовы оказывать необходимое содействие. Сегодня мы чётко видим большой спрос на жильё, потому что появляются новые инвестпроекты. Те проекты, которые уже реализуются в Мурманской области благодаря господдержке, обеспечивают людей рабочими местами. И эта стратегия развития Арктики позволяет увидеть в том числе молодым людям дальнейшие перспективы развития», — отметил Андрей Чибис.

Напомним, что ранее губернатор посетил строительную площадку в Коле группы «Самолёт», которая возводит жилищный комплекс «Кольские огни». Следующими точками маршрута стали два объекта на улице Шевченко и на Молодёжном проезде, где в рамках проекта предусмотрено строительство двух 17-ти этажных секций многоквартирного дома. Завершился объезд в Ленинском округе, там строятся четыре многоквартирных дома на улице Кирпичной. Планируется, что квартиры в этих многоэтажках будут предоставлять отдельным категориям граждан, в том числе для расселения из аварийного фонда и для молодых специалистов.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, масштабное жилищное строительство в Кольском Заполярье реализуется в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/