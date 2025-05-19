В Мурманске будет работать гастрономическая ярмарка арктической кухниЛюди удивляют и поражают: в московской парфюмерной лаборатории работают незрячие сотрудники, а «звуковой мяч» помогает слепым детям играть в футбол
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.05.25 10:15

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл совещание с застройщиками по итогам объезда строительных площадок в Коле и Мурманске

16 мая губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочее совещание с застройщиками по итогам объезда стройплощадок в Коле и Мурманске, где возводят многоэтажные дома для продажи. Открывая встречу, глава региона отметил, что льготная программа жилищного кредитования «Арктическая ипотека» стала серьёзным стимулом для активного жилищного строительства в Кольском Заполярья.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял решение продлить «Арктическую ипотеку» до 2030 года, поэтому у нас есть уникальный шанс активизировать жилищное строительство, мы, со своей стороны, готовы оказывать необходимое содействие. Сегодня мы чётко видим большой спрос на жильё, потому что появляются новые инвестпроекты. Те проекты, которые уже реализуются в Мурманской области благодаря господдержке, обеспечивают людей рабочими местами. И эта стратегия развития Арктики позволяет увидеть в том числе молодым людям дальнейшие перспективы развития», — отметил Андрей Чибис.

Напомним, что ранее губернатор посетил строительную площадку в Коле группы «Самолёт», которая возводит жилищный комплекс «Кольские огни». Следующими точками маршрута стали два объекта на улице Шевченко и на Молодёжном проезде, где в рамках проекта предусмотрено строительство двух 17-ти этажных секций многоквартирного дома. Завершился объезд в Ленинском округе, там строятся четыре многоквартирных дома на улице Кирпичной. Планируется, что квартиры в этих многоэтажках будут предоставлять отдельным категориям граждан, в том числе для расселения из аварийного фонда и для молодых специалистов.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, масштабное жилищное строительство в Кольском Заполярье реализуется в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Предлагаемые зарплаты на строительном рынке Мурманской области упали на 2% за год, но всё равно превысили средний доход местного жителя
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Предлагаемые зарплаты на строительном рынке Мурманской области упали на 2% за год, но всё равно превысили средний доход местного жителя-PRO Валюту (16+)Курс доллара США умеренно опускается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)С ПАО «Россеть» достигнута договорённость, которая станет основой для дальнейшего развития крупных проектов и комфортной жизни в нашем регионе-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане пожаловались на неудовлетворительную работу управляющей компании в 2024 году-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»