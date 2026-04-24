Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел встречу с генеральным консулом Кореи в Санкт-Петербурге Пак Джи Ын

В Мурманске губернатор Андрей Чибис принял делегацию генерального консула Кореи в Санкт-Петербурге госпожи Пак Джи Ын в рамках знакомства дипломата с субъектами Российской Федерации, входящими в состав ее консульского округа.

Основной темой встречи стали преимущества Мурманской области как ключевой арктической территории России. Генконсул отметила большой интерес к региону как с точки зрения логистических возможностей, так и в контексте развития сотрудничества по линии туризма и науки.

«Мурманск – опорный порт Северного морского пути, ключевого участка Трансарктического транспортного коридора. Навигация по нему – ключевая точка пересечения наших интересов. Это один из самых безопасных и перспективных маршрутов в мире, важная точка роста для наращивания международного взаимодействия», – отметил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566473/#&gid=1&pid=8