Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном

«Огромное спасибо за взаимодействие, активную позицию и вовлечённость в жизнь области. Особо отмечу просветительскую и спортивную работу — вы много занимаетесь с детьми. Такая позиция крайне важна для социального самочувствия жителей и воспитания юного поколения Мурманской области», – сказал Андрей Чибис.

Митрополит Митрофан в свою очередь поздравил губернатора с Пасхой и отметил рост числа прихожан: «Начиная с Вербного воскресенья и по Светлую седмицу мы наблюдаем беспрецедентное количество людей в храмах — такого прежде не было. Это удивительная тенденция. Значит, слова о сохранении исконных русских традиций, идущих из глубины веков, не были пустыми. Народ на это откликнулся».

Напомним, в Мурманской области действует первый в России духовный реабилитационно-спортивный центр «Защитники Отечества». Его постоянными посетителями становятся участники специальной военной операции. Бойцы и члены их семей получают не только физическую, но и духовную поддержку, что помогает быстрее восстановиться и вернуться к мирной жизни.

На сегодняшний день в центре занимаются более 650 участников СВО и членов их семей. С момента открытия общее число посещений превысило 7600.

