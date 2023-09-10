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Мурманская область. Арктика (16+)10.09.23 14:00

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел встречу с участниками регионального этапа конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей»

В Мурманске 9 сентября губернатор Андрей Чибис провёл встречу с участниками конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В этом году в перечень туров конкурса впервые добавлен региональный этап, в котором конкурсанты формировали управленческие команды и решали социально значимые задачи, поставленные главой субъекта. В ходе мероприятия лучшие команды представили Андрею Чибису предложения по улучшению демографии, в частности – стимулированию рождения вторых детей в семьях Мурманской области.

Глава региона подчеркнул, что участники проекта «Лидеры России» – инициативные, активные и волевые, и в нашей стране их идеи получают максимальную поддержку.

«Я поздравляю вас с победой в региональном этапе. Итоговые испытания еще впереди, но уже сейчас вы все показали достойный результат. Помимо успехов, которые вы демонстрируете в основной работе, вы еще и дополнительно занимаетесь значимыми для региона, для страны вопросами. Команда правительства Мурманской области также активно занимается демографией и разрабатывает предложения в том числе по мерам поддержки, которые мы реализуем. Поэтому подготовленные вами предложения также очень серьёзно рассмотрим. Отмечу, что это очень своевременно, потому что как раз идёт формирование бюджета региона на будущий год, и не исключаю, что после всесторонней оценки эти инициативы сформулируем уже в качестве мер господдержки, внедрим в реальную жизнь», – подчеркнул Андрей Чибис. 

По итогам встречи губернатор дал поручение социальному блоку регионального правительства рассмотреть представленные подходы и разработать комплексную программу.

В завершение встречи глава региона наградил участников регионального этапа конкурса «Лидеры России» благодарственными письмами.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента России Владимира Путина. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. Участники прошли дистанционный этап, контрольные тестирования и региональный тур. Впереди – окружные финалы, в рамках которых они пройдут комплексную оценку управленческих и лидерских качеств. Федеральный суперфинал состоится в следующем году.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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