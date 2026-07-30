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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.26 11:30

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с жителями Кандалакши

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, она открыла рабочую поездку главы региона в муниципалитет, которая состоялась 29 июля, и прошла в администрации округа.

Северяне не только просили решить проблемы, но и отметили большой объём работ, который сделан в Кандалакше и округе за последние несколько лет — приведены в порядок дороги, благоустроены общественные пространства, ведут капитальные ремонты жилья.

Как было отмечено на встрече, главное в решении многих вопросов — инициативность самых жителей, их активная заинтересованность.

Как добавил глава Кандалакшского округа Александр Самарин, в городе в этом году меняют 10 км сетей. И примерно столько же запланировано на следующий. Это поможет повысить надёжность всех систем, чтобы отопительный сезон проходил без аварий. Кроме того, сейчас ремонтируют три дворовых территории, а по «Инициативам двора» привели в порядок семь — сделан ямочный ремонт. Также в рамках губернаторской программы «На Севере — твой проект» продолжается оснащение стадиона «Локомотив» — в скором времени будут установлены раздевалки. На днях спортивному объекту исполнилось 90 лет и он продолжает жить и развиваться, остается популярным среди горожан.

Среди просьб жителей Кандалакши прозвучали — отремонтировать спортивную площадку у первой школы, привести в порядок дорогу к детскому саду, в котором сейчас идёт капремонт по национальному проекту «Семья» и народной программе «На Севере – жить!», помочь разобраться с документами, благоустроить территорию двора, ввести выплату для детей с непереносимостью глютена и другие.

К ремонту спортивной площадки — отдельное внимание. Пожелание прозвучало от тренера, которая пришла на встречу с воспитанниками. Губернатор отметил, что после просчётов затрат можно будет планировать обустройство спортивного объекта на улице Данилова, 54 в бюджете на следующей год.

Перечень поручений по итогам встречи зафиксирован, каждое обращение — взято в работу.

После губернатор провёл рабочую встречу с главой Кандалакшского округа Александром Самариным, где отметил, что судя по отклику жителей, проблемные вопросы решаются, люди видят и чувствуют изменения.

Александр Самарин также озвучил губернатору просьбу жителей Алакуртти. Они просят организовать автобусное сообщения между улицей Заречной и центральной частью села. Механизм реализации уже прорабатывают совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона. Глава региона поддержал предложение.

Андрей Чибис отдельно поблагодарил команду муниципалитета за собранность и чёткие действия в решение и текущих и экстренных задач. Привёл в пример оперативную организацию ремонтных работ мостов в Алакуртти и Зареченске.

«Вы взяли, организовали эту работу самостоятельно, подключив все возможные ресурсы – и военнослужащих, и небезразличных предпринимателей. Кандалакшский округ не самый богатый муниципалитет. Но вся команда старается и люди это видят. Поэтому честно скажу, на команду Кандалакшского округа в решение вопросов жителей стоит ровняться», — отметил Андрей Чибис.

Глава региона продолжил вчера рабочую поездку в Кандалакшский округ. В рамках поездки посетит Зеленоборский и Лупче-Савино, где ведутся  масштабные работы по программе Реновации ЗАТО.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571871/#&gid=1&pid=26

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