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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.24 11:00

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о проектах, над которыми ведется работа по поручению Президента России Владимира Путина

Вчера в рамках рабочей встречи губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил Президента России Владимира Путина за поддержку выдвинутых инициатив и доложил о ходе реализации важнейших инфраструктурных проектов. Глава региона доложил, что в настоящее время продолжается активная работа по комплексному развитию опорных населённых пунктов в Арктической зоне РФ.

«Хотел бы отметить, как идёт работа по опорным населённым пунктам. Вы поддержали эту работу, когда были в Мурманске летом прошлого года. Работа по мастер-планам и комплексным планам развития идёт, в Мурманской области определены три опорных агломерации правительством России. В них проживает практически 70% населения, и летом мы будем готовы доложить о результатах работы. С точки зрения улучшения качества жизни людей в Арктике, развитие опорных населённых пунктов, конечно, принципиально важно», – сказал Андрей Чибис.

В Мурманской области опорными определены три агломерации: Мурманская, Кировско-Апатитская и Мончегорская. Предложение губернатора Андрея Чибиса о введении понятия «опорные арктические города» было поддержано президентом Владимиром Путиным в мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики. По поручению президента по итогам визита в регион в июле 2023 года правительством РФ были определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, для которых разрабатываются мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года. Первый этап разработки мастер-планов трёх агломераций Мурманской области завершен 1 марта, а их сдача запланирована на 1 июля текущего года. Комплексные мастер-планы досрочного развития арктических городов с четкими источниками финансирования будут утверждены до 1 октября 2024 года.

Отдельное внимание Андрей Чибис уделил промежуточным результатам работы в части реализации программы по реновации ЗАТО, которая началась в 2019 году по инициативе губернатора Мурманской области.

«Ещё одна ключевая тема – реновация ЗАТО. Огромное Вам спасибо за поддержку, выделение тех ресурсов, которые сегодня есть, на трёхлетку. Мы отработали с Министерством развития Дальнего Востока и Арктики, Министерством обороны, Минфином, Минстроем, спасибо коллегам огромное. Чёткий план на три года, который мы делали по этим населенным пунктам, буквально вчера председателем правительства подписано соответствующее распоряжение», – отметил глава региона.

За четыре года в реновацию ЗАТО было вложено почти 14 млрд рублей, треть из которых — средства федерального бюджета. В рамках программы уже построены школы, детские сады, амбулатории, проводятся капитальные ремонты и работы по благоустройству различных объектов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в текущем году уже стартовали работы по развитию энергетической инфраструктуры ЗАТО и населённых пунктов, в которых дислоцированы воинские формирования, в рамках ранее выделенных 2 млрд рублей. Благодаря поддержке президента России в следующие три года на реновацию ЗАТО в Арктической зоне РФ регион дополнительно будет получать по 10 млрд рублей в год.

 

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457267242%2Fwall-171749274_34821

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