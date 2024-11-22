Губернатор Мурманской области Андрей Чибис с двухдневным визитом прибыл в Республику Беларусь

В ходе поездки в Минск состоялся ряд важных мероприятий и встреч, направленных на укрепление двусторонних связей в экономической, образовательной и культурной сферах.

Первым пунктом программы стало посещение индустриального парка «Великий камень». Это новая международная площадка для ведения бизнеса, где компаниям предоставляют доступ к готовой производственной, инженерно-транспортной, таможенной и социально-административной инфраструктуре со значительными налоговыми преференциями.

Губернатор ознакомился с перспективными проектами в области высокотехнологичного производства, обсудил с белорусскими коллегами возможности расширения сотрудничества в этом направлении, отметив, что в Мурманской области с 2020 года действуют два льготных преференциальных режима: Арктическая зона Российской Федерации и ТОР «Столица Арктики», которые были запущены при поддержке Президента России Владимира Путина.

В ходе рабочего визита Андрей Чибис также побывал в Национальном детском технопарке, в котором ежегодно проходят обучение свыше 1500 учащихся по направлениям: «Авиакосмические технологии», «Архитектура и дизайн», «Биотехнологии», «Виртуальная и дополненная реальность», «Зеленая химия» и др. Глава региона подчеркнул, что необходимо развивать двустороннее сотрудничество в этой сфере и обмениваться опытом. Он рассказал, что в Мурманской области также успешно работает детский технопарк «Кванториум-51», который по итогам 2023 года вошёл в пятерку лучших «Кванториумов» России.

«Отличный технопарк. Вы, с одной стороны, даёте детям возможность не просто чему-то научиться, а что-то новое предложить, создать. С другой стороны, это абсолютно эффективно для страны, так как вы получаете решение того или иного вопроса. А детям даётся соответствующая рекомендация для поступления в университет. Это хорошая практика. Обязательно с коллегами этот вопрос проработаем, чтобы такую практику внедрить у нас», – подчеркнул губернатор после экскурсии в детский технопарк.

В рамках поездки Андрей Чибис и первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич возложили цветы к монументу Победы в Минске, отдав дань уважения воинам Советской армии, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и всем, кто защищал свободу и независимость.

Перспективы дальнейшего сотрудничества Мурманской области и Республики Беларусь в сферах промышленности, логистики, здравоохранения, образования, транспорта и культурного обмена глава региона обсудил на рабочей встрече с советником-посланником посольства РФ в Республике Владимиром Ваньке.

«Для нас Беларусь – очень важный и надёжный партнер. Все решения, о которых договариваемся, активно реализуются. Например, на дорогах Мурманской области ездит общественный транспорт производства Беларуси – более 200 единиц. Работает 300 «БЕЛАЗов», карьерные самосвалы. Недавно открыли новый центр сервиса. И в следующем году огромный объём техники также будет поставлен для наших горнодобывающих компаний. Конечно, для нас один из стратегических проектов – это строительство на западном берегу Кольского залива морского терминала по перевалке грузов. К практической реализации этой работы мы уже приступили – с точки зрения предоставления земельных участков и структурирования проектов. И сейчас эта работа имеет очень динамичный рост», – сказал губернатор.

К строительству терминала привлечено внимание федерального центра. Как прозвучало на встрече, этот масштабный проект может стать примером по созданию инфраструктуры для круглогодичной перевалки удобрений и нефтепродуктов, а также способствовать укреплению отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Советник-посланник посольства РФ в Республике Беларусь Владимир Ваньке поблагодарил главу Мурманской области Андрея Чибиса за визит, отметив, что эффективное сотрудничество между странами продолжается и отвечает взаимным интересам, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/