Губернатор Мурманской области Андрей Чибис с супругой Евгенией и сыном Владимиром посетили «Поезд Победы»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. В экскурсии также приняли участие юнармейцы, кадеты и представители регионального отделения общественного движения «Волонтёры Победы».

В каждом из восьми вагонов победного поезда представлены различные эпизоды тех лет — жизнь людей в мирное довоенное время, одна из самых трагических страниц истории — блокада Ленинграда, работа медиков в госпитале и возвращение героев-победителей домой. В этом году выставка дополнилась еще одним вагоном. В обновленной экспозиции представлены подлинники документов, книги, форма и агитационная атрибутика украинских националистов, а также видеоматериалы, свидетельствующие о преступлениях современных неонацистов против мирных жителей ДНР и ЛНР.

«Важно чувствовать и помнить, какой ценой досталась нашему народу Великая Победа, чтобы не допускать подъем нацизма. Экспозиция про неонацизм наглядно показывает, что было тогда в фашистской Германии, и что сегодня происходит на Украине. Кадры один в один. Важно, чтобы люди видели, помнили, знали и поддерживали наших защитников, которые сегодня, как и в середине прошлого века борются с нацизмом в мире», — подчеркнул Андрей Чибис.

Гости перенеслись в мирное время 1941 года, в которое ворвалась жестокая война. Реалистичные фигуры солдат, военнопленных, медиков, мирных граждан воссоздают страшные картины Великой Отечественной войны. Выставка уникальна и реалистична благодаря мультимедийному сопровождению со световыми и звуковыми эффектами, которые воссоздают ожесточенные воздушные бои, массированные атаки.

Экскурсантов сопровождает голос юной советской девушки Лидии, которая делится историей своей семьи, чувствами, эмоциями. Ее прототипом стала Елена Чухнюк — старший машинист паровозной колонны, водившей поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта. Вместе с Лидией гости прошли путь от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина и увидели войну глазами тех, кто героически оборонял Родину.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис выразил благодарность организаторам, а также сотрудникам РЖД за создание такой значимой, проникновенной экспозиции.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/