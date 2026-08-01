Губернатор Мурманской области Андрей Чибис совершил рабочую поездку в Полярные Зори

В рабочей поездке губернатор Андрей Чибис в Полярных Зорях особое внимание уделил развитию медицины, городской экономике и социальной инфраструктуре

Визит начался с осмотра образовательных учреждений.

Детский сад №5 – победитель сразу нескольких грантовых конкурсов, в том числе «Арктическая школа» и проекта «ПРОдвижение» в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект!».

«Этот детский сад — пример того, как системная работа по нашим программам дает реальный результат. Важно, что мы не просто строим и ремонтируем, а внедряем современные стандарты, которые напрямую влияют на качество образования и воспитания детей», — отметил Андрей Чибис.

Также губернатор проверил ход ремонтных работ в Полярнозоринском энергетическом колледже. Обновление материально-технической базы учебного заведения и его общежития ведётся при поддержке Кольской АЭС и в рамках народной программы «На Севере – жить!», что позволяет создавать современные условия для подготовки кадров атомной отрасли.

«Подготовка квалифицированных кадров — основа для экономики региона. Мы видим, как Кольская АЭС включается в эту работу, и совместными усилиями мы должны сделать так, чтобы ребята учились в комфортных условиях и оставались работать здесь, на Севере», — подчеркнул глава региона.

Особое внимание в поездке было уделено сфере здравоохранения. Андрей Чибис осмотрел ФГБУЗ МСЧ №118 ФМБА России, где в последнее время проведён значительный объём работ: отремонтирована детская поликлиника, полностью обновлен приемный покой, а также внедрена система динамической маршрутизации в центре промышленной медицины. Новая система навигации позволяет проходить профосмотр всего за 2 часа.

Во Дворце культуры губернатор встретился с коллективом Кольской АЭС. 18 сотрудникам он вручил заслуженные награды.

Обращаясь к муниципальным властям, Андрей Чибис подчеркнул необходимость продолжения активной работы по развитию города и внимательного отношения к запросам граждан.

«В Полярных Зорях важна поддержка КАЭС, отрадно видеть, что город благоустроенный, он заметно меняется, но это не значит, что нужно расслабляться. Правительство Мурманской области также вкладывает в развитие наших муниципалитетов серьезные средства. Важно, что все эти вложения оправдывают себя», - подчеркнул Андрей Чибис.

Глава города Полярные Зори Максим Ченгаев, в свою очередь, поблагодарил губернатора за системную поддержку муниципалитета.

«Благодарю вас за поддержку, потому что все программы, которые у нас реализуются. Это в первую очередь результат ваших усилий. Безусловно, вопросы остаются, например, по части ЖКХ, но мы поэтапно решаем все задачи, которые стоят перед городом», — отметил Максим Ченгаев.

Губернатор резюмировал, что работа по развитию Полярных Зорь будет продолжена.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571985/#&gid=1&pid=60