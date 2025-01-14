Губернатор Мурманской области Андрей Чибис стал экспертом первого в России Конкурса социальных архитекторов: его старт объявлен сегодня

Сегодня на площадке Национального центра «Россия» заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко объявил старт первого в России Конкурса социальных архитекторов. В число экспертов проекта вошёл губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как отметил Сергей Кириенко, сегодня наша страна находится в той исторической точке, когда запросы общества, его актуальные потребности и задачи находятся на острие повестки. Поэтому социальные проекты становятся все более востребованы. Как и люди, их реализующие.

«Цель конкурса – отобрать лучших из них, оказать необходимую поддержку, запустить соответствующие программы обучения, помочь таким молодым талантам с квалифицированными наставниками. И думаю, что для подрастающего поколения возможность работать в крупных проектах с такими наставниками – это, пожалуй, самая главная мотивация», – сказал Сергей Кириенко.

Конкурс проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина: это часть большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов, которая была инициирована главой государства. Проект призван выявить пул перспективных профессионалов по реализации успешных социальных проектов, они пройдут дальнейшее обучение, смогут развиваться в среде единомышленников, предложенные ими лучшие практики получат возможность масштабирования.

«Для нас в Мурманске большое открытие прошлого года – женщины, жены военнослужащих, участников СВО. Мы им дали возможность подготовить социальные проекты в рамках федеральной обучающей программы «Женщина-лидер. Флотские города», запущенной Единым волонтёрским центром Мурманской области совместно с мастерской «Сенеж». Участницы подключились из самых отдалённых военных гарнизонов, флотских городов со всей страны, они реализуют крутые идеи и инициативы. С горящими глазами меняют жизнь вокруг себя к лучшему. И таких людей нужно проявлять, давать им возможность менять жизнь вокруг себя. Конкурс социальных архитекторов – это очень достойный и нужный проект. Уверен, что программа привлечёт очень много людей, молодых, зрелых, старшего поколения, которые действительно хотят и могут делать полезные для страны проекты, в своём регионе, в своём городе. И конкурс станет действительно полезной площадкой для их выявления и развития. А мы всех ждём на Севере: у нас всегда найдётся, как заинтересовать и реализовать людей с харизмой, характером, идеями. У нас также действует проект «Курс на Север», в рамках которого мы привлекаем на работу в регион востребованных специалистов. Кроме того, мы реализуем стратегический план «На Севере – жить», основанный на национальных целях, заявленных Президентом Владимиром Путиным и на пожеланиях самих северян. В его рамках также есть множество возможностей для реализации крутых инициатив на благо страны», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

В конкурсе представлено пять направлений, на которые участники могут подать заявку: руководитель проекта, социальный аналитик, медиаменеджер, организатор проекта и интернет-технолог. Победители получат грант на обучение по программе развития, реализуемой Институтом «Высшая школа государственного управления» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации» на базе обособленного подразделения «Мастерская управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей».

«Старт проекта «Социальные архитекторы» – это важный и своевременный шаг, который позволит объединить людей, работающих над созданием и внедрением социально значимых проектов на всех уровнях. Уверен, что это позволит также создать новые форматы и подходы к этой работе, и мы сможем открыть для страны новые лица, которые, я уверен, обязательно усилят в этой части власть на местах», – рассказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, для участия необходимо быть гражданином Российской Федерации, также заявителю должно исполниться 18 лет на момент регистрации. Заявки принимают до 12.00 11 февраля на сайте проекта социальныеархитекторы.рф.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/