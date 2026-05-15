Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в режиме ВКС принял участие в заседании Совета по развитию и обеспечению морской деятельности Морской коллегии Российской Федерации

Заседание прошло в Нарьян-Маре под руководством помощника Президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева. Темой обсуждения стало освоение минерально-сырьевой базы континентального шельфа, развитие технологического суверенитета страны и реализация стратегических проектов в Арктической зоне.

Николай Патрушев во вступительном слове подчеркнул, что разработка морских месторождений — стратегическая задача для обеспечения нужд национальной экономики. Основной потенциал сосредоточен в Арктике.

Также внимание уделили вопросам импортозамещения. В условиях санкционных ограничений Россия переходит к собственному производству оборудования для глубоководного бурения и работы во льдах.

Для Мурманской области вопрос освоения шельфа неразрывно связан с газификацией. Напомним, по решению Президента РФ Владимира Путина регион включен в программу развития магистральной газовой инфраструктуры. Ключевой проект — строительство газопровода-отвода «Волхов — Мурманск — Белокаменка» мощностью 41,2 млрд куб. метров газа.

Николай Патрушев обратил внимание на необходимость наращивания объёмов геологоразведочных работ, отметив при этом критическое состояние флота — средний возраст исследовательских судов превышает 30 лет.

Губернатор Андрей Чибис предложил скорректировать подходы к налогообложению для стимулирования арктических проектов.

«В проекте решений есть предложение по годовому налогообложению по Балтийскому морю. Учитывая доклады, которые были, я попросил бы скорректировать проект решения и рассмотреть подходы к налогообложению, к льготированию по налогам ваших проектов в Арктической зоне в том числе», — сказал губернатор.

Кроме этого, обсуждались вопросы формирования Трансарктического транспортного коридора, строительства нефтеналивных судов и газовозов, а также создания береговых баз снабжения и ремонтных доков.

«Развитие шельфа и морских месторождений — это не только федеральная задача, но и основа для создания новых рабочих мест и грузовой базы для нашего порта. Это важная часть нашего комплексного проекта по развитию Арктики и ТТК. При поддержке Президента России Владимира Путина реализуются масштабные проекты по преобразованию Мурманского порта в ведущий мультимодальный транспортный хаб. Участие в Совете позволяет нам синхронизировать планы региона со стратегическими приоритетами страны», — прокомментировал Андрей Чибис.

Также одним из приоритетов является обеспечение экологической безопасности, в первую очередь, повышение готовности аварийно-спасательных сил и средств к ликвидации разливов нефти в ледовых условиях.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567742/#&gid=1&pid=2