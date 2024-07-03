Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера работал в муниципалитетах

Вчера глава региона начал поездку с осмотра социальных объектов в посёлке Высокий.

В школе №13 идёт капитальный ремонт – учреждение полностью обновляют и внутри, и снаружи по современным стандартам и дизайн-проекту. У школы два здания, в которых обучаются порядка 500 ребят. В первом уже идут работы: меняется электрика, системы вентиляции, канализации, водоснабжения, водоотведения. Кроме этого, монтируется новая система видеонаблюдения, пожарная сигнализация, пункт теплоснабжения. Вход оборудуется для маломобильных групп населения. Во втором здании ремонт планируют сделать в 2025 году. Финансирование работ производится из федерального, областного и местного бюджета, на ремонт предусмотрено более 208 млн рублей.

Далее глава региона посетил детский сад №14, где год назад был капитально отремонтирован фасад, реконструирована территория, установлена детская площадка. Кроме того, при областной финансовой поддержке в рамках плана «На Севере – жить» реализован проект по программе «Арктическая школа»: в детсаду создано коррекционно-развивающее пространство «ДочкиСыночки51».

Андрей Чибис подчеркнул, что в Высоком активно реализуются мероприятия программы реновации ЗАТО, в планах на 2024 год капитальный ремонт восьми многоквартирных домов на улицах Дальней и Гвардейской; ремонт 98 квартир, семь из которых уже в работе. Также запланирован капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершение визита губернатор провел встречу с командирами расположенных здесь воинских частей, в рамках которой были сверены планы по проводимым работам и намечены цели на будущее.

Фото: https://gov-murman.ru