Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с коллективом хоккейного клуба «Мурман»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел встречу с коллективом хоккейного клуба «Мурман». В мероприятии приняли участие игроки, тренерский штаб и президент ХК «Мурман», председатель совета директоров АО «ММТП» Александр Масько.

Встреча была посвящена итогам игрового сезона нашей северной дружины в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом Суперлиги, а также вопросам поддержки и развития русского хоккея в регионе.

«Правительство Мурманской области, безусловно, продолжит поддерживать этот зрелищный вид спорта. Наша общая задача – создать достойную инфраструктуру для подготовки заполярных спортсменов. Региональным министерством спорта и молодежной политики сейчас прорабатывается вопрос возможной реконструкции центрального стадиона в Мурманске для проведения матчей и тренировок», – сказал глава региона Андрей Чибис.

В настоящий момент поддержка хоккейного клуба «Мурман» обеспечивается средствами из городского, регионального бюджетов, а также силами попечительского совета клуба. В 2020 году размер субсидии клубу из областного бюджета составит 30 млн рублей.

«Мы продолжим наше поступательное развитие хоккея с мячом в регионе. Хотел бы поблагодарить всех спонсоров за поддержку этого вида спорта. При этом мы всегда готовы принять в свои ряды еще партнеров, чтобы совместными усилиями продолжить развивать отечественный спорт. Уже сейчас выстроена целая система подготовки спортсменов, начиная от детских школ, молодежной команды и вплоть до основного состава профессиональной команды «Мурман», - подчеркнул президент ХК «Мурман», председатель совета директоров АО «ММТП» Александр Масько.

По итогам сезона ХК «Мурман» занял 12 место в турнирной таблице Суперлиги Чемпионата России, набрав 16 очков. Свой заключительный матч северная дружина провела на домашней арене против клуба «Динамо-Казань». Мурманчане одержали чистую победу со счетом 5:0 над соперником, который входит в пятерку сильнейших команд отечественного дивизиона. А уже сейчас, после небольшого перерыва, команда начала подготовку к следующему сезону.

«Я уверен в том, что мы продолжим свое участие в Суперлиге. Этот сезон был весьма непростым. Он подарил нам отличный опыт, который мы детально проанализировали, на основе чего мы будем работать над дальнейшим сбором состава и тренерского штаба. Мы во второй раз выступали в высшем дивизионе, и «Мурман» уже воспринимали как серьезных соперников», - подчеркнул Александр Масько.

В завершение встречи глава региона пожелал спортсменам удачи в новом сезоне и отметил благодарственными письмами членов коллектива ХК «Мурман». За популяризацию хоккея с мячом коллектив клуба «Мурман» награжден Благодарственным письмом Губернатора Мурманской области. Андрей Чибис вручил региональную награду главному тренеру Сергею Чернецкому. Также Благодарственных писем Губернатора Мурманской области удостоены спортсмены-инструкторы Антон Ахмеров, Константин Зубарев, Илья Пономарев и администратор команды Евгений Власов. В свою очередь мурманские хоккеисты и их тренерский штаб подготовили сувениры и памятный подарок для губернатора – мяч и хоккейную клюшку с автографами всех игроков «Мурмана».

Хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.