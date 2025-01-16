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Мурманская область. Арктика (16+)16.01.25 15:00

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с участниками кадрового проекта «Курс на Север»

Все они «новички»: переехали в Кольское Заполярье совсем недавно — в 2024-2025 годах. Специалисты из разных регионов России решили связать свою судьбу с Кольским Заполярьем: педагоги, специалисты промышленных и гражданских профессий.

«Очень здорово, что в нашем полку прибыло. Все они классные, живые, профессиональные, очень интересные люди. Конечно, мы будем постоянно совершенствовать этот проект, потому что он обеспечивает приток тех людей, в которых нуждается и социальная сфера, и экономика нашей области», — подчеркнул Андрей Чибис.

Создание программы глава региона инициировал в 2023 году для того, чтобы привлекать высококвалифицированных перспективных специалистов, готовых реализовывать свои карьерные амбиции в Мурманской области. Кураторы проекта «Курс на Север» содействуют их переезду, трудоустройству и адаптации в новых условиях.

За время существования проекта в наш регион вместе со своими семьями переехали 236 человек. Большинство заняты в сфере образования.

Например, Елена Дукова приехала из Воронежской области, теперь работает учителем начальных классов в Зверосовхозе. О своём решении поменять южный город на неласковый северный край наставник не жалеет:

«Если в Воронеже наполняемость класса 35-42 человека, то здесь на данный момент мой класс составляет 12 человек. Конечно, это даёт более широкие возможности поработать с детками, применить какие-то формы новые, интересные. Нагрузка на учителя кардинально отличается. Плюс уровень зарплат, конечно же, тоже отличается. В средней полосе уровень зарплат в три раза меньше, чем здесь», — отметила Елена Дукова.

Во время встречи каждый из участников регионального кадрового проекта смог задать вопросы губернатору. На основании полученной обратной связи будет выстроена дальнейшая работа по развитию проекта «Курс на Север», отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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