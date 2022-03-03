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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.22 15:30

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился со сборной России по лыжным гонкам

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился в аэропорту «Мурманск» со сборной России по лыжным гонкам. Спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в этапах Кубка мира в Норвегии в связи с событиями на Украине.

«Конечно, печально, что политика вмешивается в спорт, но мы всегда вами гордились, гордимся и будем гордиться. Огромное вам спасибо за стойкость и мужество. Вы сильные и смелые, вы лучшие представители нашей страны. Я искренне верю, что всё получится, и это время мы переживём. Низкий вам поклон, удачи и никогда не сдаваться!» – сказал глава региона, обращаясь к российским лыжникам.

Помимо губернатора, в аэропорту национальную сборную встретили самые верные болельщики – юные лыжники из заполярных спортивных школ. Ребята воспользовались редкой возможностью лично пообщаться со своими кумирами и попросить у знаменитых чемпионов автограф.

По словам самих членов команды, резкая перемена в отношении к российским атлетам стала для них неожиданностью и большим разочарованием.

«Все были настроены против нас. Мы, конечно, хотели вести честную борьбу, всё-таки спорт – это мир. Но всё это только заставляет нас становиться сильнее», – поделился впечатлениями трёхкратный чемпион Олимпийских игр в Пекине Александр Большунов.

Старший тренер российской сборной Юрий Бородавко считает, что политика стала лишь удобным поводом для зарубежных спортивных функционеров.

«Многие в международных федерациях показали, насколько негативно они относятся к российским спортсменам. И даже те, кто хотел казаться друзьями, встали против российской команды. Тяжело это осознавать. Они просто не хотят нас видеть на пьедестале, для них это как кость в горле. Мы своими результатами доказываем, что мы одни из сильнейших в мире в лыжных гонках», – отметил тренер.

Андрей Чибис согласился с наставником сборной.

«Мы верим в своих ребят, мы ими гордимся, они проявляют чудеса мужества и внутренней стойкости. Мы ещё не раз увидим их с победой на различных соревнованиях. А Мурманская область всегда ждёт наших лыжников в гости, потому что лыжи для нас – один из базовых видов спорта», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, 1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии запретила российским и белорусским лыжникам участвовать в норвежских этапах Кубка мира, а Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила сборную России по лыжным гонкам от соревнований.

В связи с прекращением авиасообщения России с Норвегией спортсмены сборной России по лыжным гонкам вынуждены были добираться из Осло в Киркенес, а оттуда автобусом приехали в Мурманск, чтобы вылететь в Москву и Санкт-Петербург.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441744/#&gid=1&pid=17

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