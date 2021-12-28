Каждая мера социальной поддержки в регионе эффективна, но с точки зрения вывода из нуждаемости наиболее действенным инструментом является социальный контракт. Об этом, отвечая на вопрос в рамках итоговой пресс-конференции губернатора Андрея Чибиса и его заместителей, сообщила вице-губернатор Елена Дягилева.

«Социальный контракт направлен на повышение экономической активности и качества жизни наших земляков, а также стимулирование малоимущих граждан или семей к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из бедности, – объяснила вице-губернатор. – Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по состоянию на 1 декабря текущего года заключено 2100 социальных контрактов. Для сравнения, в 2020 году их было 250».

Как уточнила Елена Дягилева, 50 процентов заключенных социальных контрактов направлены на получение дополнительного образования, профориентацию, создание прочих условий для улучшения материального положения. С ноября текущего года северяне, желающие открыть свое дело на средства, выделенные в рамках социального контракта, могут претендовать на получение единовременной выплаты до 250 тысяч рублей.

«В текущем году в селе Ёна в рамках социального контракта был открыт магазин розничной торговли. На выделенные денежные средства заявительница зарегистрировала ИП, провела косметический ремонт помещения, приобрела необходимое оборудование», – привела пример Елена Дягилева.

В свою очередь, губернатор Мурманской области Андрей Чибис высоко оценил качество и доступность социальных услуг в регионе в целом.

«340 тысяч наших людей получают поддержку. Большая цифра. Кому-то важна поддержка по ЖКХ. «Зарплата мамы» важна для женщин, планирующих семью. Социальный контракт помогает людям выбраться из сложной ситуации. Всё меню работает. Сказать, какой инструмент лучше всех, нельзя, каждому своё. Важно, что все они работают без сбоев», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433527/#&gid=1&pid=1