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Мурманская область. Арктика (16+)17.12.24 14:30

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о необходимости разработки и запуска национального проекта «Северный морской путь и Арктика»

Губернатор Андрей Чибис в формате видеоконференцсвязи принял участие в пленарной сессии в рамках форума «Кристалл роста: к русскому экономическому чуду», который проходит в Москве в Общественной палате Российской Федерации. Губернатор выступил с инициативой разработки и запуска отдельного национального проекта «Северный морской путь и Арктика».

Напомним, ранее вопросы о необходимости приоритезации Арктики в действующих нацпроектах и разработки нового национального проекта поднимались на заседании рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации при комиссии Госсовета РФ в феврале 2024 года. По итогам обсуждения с экспертным сообществом была сформирована актуальная проблематика и предложения для формирования нового национального проекта. На первом заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика» в ноябре озвученная инициатива по запуску отдельного национального проекта получила поддержку членов комиссии.

«Президент чётко заявил, что следующие десятилетия Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями. За последние несколько лет, с учётом решений президента и действий правительства, нам удалось активно двинуться вперёд. Но сегодня наши бывшие партнёры переписали стратегии развития Арктики, причём они публично направлены на сдерживание нашей страны. В этих условиях нам требуется актуализировать стратегические документы и, конечно, доработать и скоординировать инструменты развития Северного морского пути и арктических регионов для того, чтобы капитализировать Арктику и дать новый дополнительный импульс её развитию. Но для того, чтобы совершить следующий шаг – это позиция экспертов, регионов, комиссии Госсовета – целесообразно подготовить единый долгосрочный национальный проект «Северный морской путь и Арктика». На наш взгляд, с учётом обсуждения на комиссии Госсовета, такой проект долгосрочного плана дал бы дополнительный набор инструментов для достижения тех целей, которые поставил президент для ускоренного роста и развития Арктической зоны РФ и Северного морского пути», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор также подчеркнул, что Северный морской путь – проект, который в том числе можно сделать привлекательным для частных инвестиций и партнёров из дружественных стран.

Запуск нового нацпроекта позволит обеспечить консолидацию управленческих и финансовых инструментов для реализации взаимосвязанных мероприятий по опережающему развитию Арктической зоны РФ и Северного морского пути.

В соответствии с национальными интересами России в Арктике в национальный проект предлагается включить направления, связанные с развитием минерально-сырьевых центров, в частности, обеспечивающих грузовую базу СМП.

Сюда предлагается включить геологоразведку, развитие обеспечивающей инфраструктуры, включая трубопроводный газ, для разработки и функционирования арктических минерально-сырьевых центров, а также создание и развитие производств по переработке сырья и логистических цепочек для вывоза продукции в рамках единой транспортной системы.

Ключевое направление – развитие Северного морского пути. Речь в том числе идёт о развитии коммерческого, вспомогательного и ледокольного флота, портовой инфраструктуры, расширении провозной способности железнодорожной и иной транспортной инфраструктуры к портам, формировании арктической спутниковой группировки для повышения безопасности и скорости судоходства.

Также в число важных направлений в новом нацпроекте предлагается включить реализацию приоритетных мероприятий мастер-планов опорных населённых пунктов АЗРФ.

«Президент поручил учесть в национальных проектах развитие опорных населённых пунктов Арктики и Дальнего востока. А это, в том числе, вопросы кадрового обеспечения науки, применение наиболее эффективных экологически чистых технологий для разработки проектов и ликвидация накопленного ущерба, работа над решением обороноспособности российского сектора Арктики с учётом действий недружественных стран», – подчеркнул Андрей Чибис.

 

Фото (организаторы форума «Кристалл роста: к русскому экономическому чуду»): https://gov-murman.ru/info/news/

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