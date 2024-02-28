Губернатор Мурманской области и генеральный директор «Самолёт Страна» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере строительства

Сегодня в рамках работы международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор «Самолёт Страна» Александр Прыгунков подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития жилищного строительства в регионе.

Предметом соглашения являются намерения о реализации комплексных проектов жилищного строительства.

Ранее одна из структур компании стала 700-м резидентом Арктической зоны Российской Федерации, а в декабре 2023 года было объявлено о намерениях реализовать девелоперский проект в Коле. Он предусматривает строительство 90 тысяч квадратных метров современного жилья и инвестиции в размере 9 млрд рублей.

«В Мурманской области началось возрождение жилищного строительства. И то, что всего за пять лет мы преломили ситуацию в корне, сделав регион востребованным с точки зрения желания заходить и строить здесь – действительно большое достижение. И это только начало, с учётом нашей работы по мастер-планам для дальнейшего развития наших опорных населённых пунктов и всей Мурманской области», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, документ предусматривает создание стратегий освоения земельных участков и реализацию комплексных проектов жилищного строительства.

Правительством Мурманской области совместно с «Самолёт Страна» с сентября 2023 года осуществляется подготовка проектов жилищного строительства на территории Мурманской агломерации. Определено несколько приоритетных участков, ведётся детальная проработка параметров и механизмов жилищного строительства.

«В конце прошлого года мы достигли значимого соглашения с правительством области о реализации первого проекта «Самолета» в Арктике. Сегодняшнее подписание – развитие наших совместных подходов и продолжение системной работы над региональной экспансией «Самолёта». Высоко оценивая экономический и девелоперский потенциал Мурманской агломерации, планируем активно использовать весь свой богатый опыт работы над крупными и комплексными проектами, чтобы улучшать качество жизни людей, формировать комфортную среду, а также создать новые возможности и рабочие места», – отметил управляющий партнёр и генеральный директор «Самолёт Страна» Александр Прыгунков.

Фото: https://gov-murman.ru