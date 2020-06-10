Губернатор Мурманской области и глава «Газпром энергохолдинга» проверили работу Серебрянских ГЭС в период паводка
Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров проверили работу Серебрянских ГЭС в период паводка.
Накануне, 9 июня на Серебрянском водохранилище сохранялась высокая приточность, но уровень воды перед Серебрянской ГЭС-1 стабилизировался на отметке
Как подчеркнул глава региона по итогам посещения объектов, возможная нештатная ситуация была спрогнозирована своевременно и благодаря оперативному взаимодействию с руководством «Газпром энергохолдинга», ТГК-1, Министерством энергетики приняты все меры, чтобы гидротехнические сооружения сработали эффективно.
«Мы рассчитываем, что объём воды будет снижаться. В зону возможного подтопления не попадают промышленные объекты и населённые пункты. Тем не менее, все сценарии проработаны, заблаговременно перекрыта дорога в поселок Туманный, на территории сформирован необходимый запас продовольствия», – сказал губернатор.
Как сообщил генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров, ситуация сложная, но контролируемая.
«Компания регулярно мониторит текущий и прогнозный паводок. Мы готовились, планировали и уже предпринимали действия, исходя из различных сценариев. Проработаны варианты решений в случае сохранения высокой приточности. Эта работа ведется в теснейшем взаимодействии с Минэнерго России, сетевыми организациями и правительством Мурманской области», – сказал Денис Федоров.
Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на Серебрянских ГЭС-1 и ГЭС-2 проводится круглосуточный мониторинг уровней водохранилища. Совместно с региональным правительством, МЧС по Мурманской области и администрацией Кольского района скоординирован план действий, организовано информирование населения, временно ограничен въезд в поселок Туманный.