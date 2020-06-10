Губернатор Мурманской области и глава «Газпром энергохолдинга» проверили работу Серебрянских ГЭС в период паводка

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров проверили работу Серебрянских ГЭС в период паводка.

Накануне, 9 июня на Серебрянском водохранилище сохранялась высокая приточность, но уровень воды перед Серебрянской ГЭС-1 стабилизировался на отметке 153,9 метра и не превышает норматива. Совместно с Региональным диспетчерским управлением энергосистемы Мурманской области обеспечена полная загрузка мощности объекта, а также максимальный пропуск воды через водосбросы.

Как подчеркнул глава региона по итогам посещения объектов, возможная нештатная ситуация была спрогнозирована своевременно и благодаря оперативному взаимодействию с руководством «Газпром энергохолдинга», ТГК-1, Министерством энергетики приняты все меры, чтобы гидротехнические сооружения сработали эффективно.

«Мы рассчитываем, что объём воды будет снижаться. В зону возможного подтопления не попадают промышленные объекты и населённые пункты. Тем не менее, все сценарии проработаны, заблаговременно перекрыта дорога в поселок Туманный, на территории сформирован необходимый запас продовольствия», – сказал губернатор.

Как сообщил генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров, ситуация сложная, но контролируемая.

«Компания регулярно мониторит текущий и прогнозный паводок. Мы готовились, планировали и уже предпринимали действия, исходя из различных сценариев. Проработаны варианты решений в случае сохранения высокой приточности. Эта работа ведется в теснейшем взаимодействии с Минэнерго России, сетевыми организациями и правительством Мурманской области», – сказал Денис Федоров.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на Серебрянских ГЭС-1 и ГЭС-2 проводится круглосуточный мониторинг уровней водохранилища. Совместно с региональным правительством, МЧС по Мурманской области и администрацией Кольского района скоординирован план действий, организовано информирование населения, временно ограничен въезд в поселок Туманный.