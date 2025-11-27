Губернатор Мурманской области и руководство китайской компанией «NewNew Shipping Line» обсудили перспективы контейнерных перевозок через порт Мурманск

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел рабочую встречу с представителями китайской судоходной компании «NewNew Shipping Line» (NNSL). Мероприятие состоялось в Центре управления регионом в Мурманске в рамках двухдневного рабочего визита делегации компании в регион.

Основной темой встречи стало обсуждение дальнейших шагов по реализации соглашения о намерениях, подписанного между правительством Мурманской области и «NNSL» в сентябре 2025 года. В фокусе внимания сторон – перспективы организации регулярных контейнерных перевозок через порт Мурманск в летнюю навигацию 2026 года, а также совместные проекты в сфере развития портовой инфраструктуры для увеличения грузопотока.

Андрей Чибис подчеркнул стратегическое значение арктического направления: «Развитие Северного морского пути и Арктики является для нашей страны долгосрочным и стратегическим приоритетом. Эту тему мы вновь подробно обсуждали на недавней встрече с Президентом России Владимиром Путиным. В свете этого мы крайне заинтересованы в совместной работе и партнёрстве. С учётом объезда территорий предлагаю детально рассмотреть этот вопрос для выработки конкретных шагов».

Со своей стороны, представители китайской компании отметили, что в ходе визита ознакомились с инфраструктурой рыбного и торгового портов Мурманска и оценили их как соответствующие своим требованиям и перспективным планам. Председатель «Нью Нью шиппинг Лайн» Юйсинь Фань заявила, что компания видит значительный потенциал для сотрудничества.

Она также сообщила, что «NNSL» рассматривает возможности для более широкой логистики из стран Азии, включая не только направление в Мурманск, но и перспективные маршруты в Европу и на Ближний Восток. При этом решение об их открытии будет напрямую зависеть от наличия достаточного и стабильного грузопотока.

«Наша компания готова рассмотреть такую возможность при условии обеспечения загрузки», — подчеркнула Юйсинь Фань.

Для определения следующих шагов, по её словам, уже проведена рабочая встреча с китайскими коллегами, и было решено, что в первую очередь необходимо детально изучить местные предприятия и проанализировать потенциальные объемы грузов. По результатам этого анализа будет принято решение о дальнейших действиях.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «NewNew Shipping Line» – китайская контейнерная судоходная компания, активно работающая в Арктике с 2023 года. В 2024 году компания выполнила 13 рейсов по Севморпути, перевезя более 20 тысяч TEU. В июне 2025 года было объявлено о создании совместного предприятия между «NNSL» и Госкорпорацией «Росатом» для строительства контейнеровозов для СМП.

