Губернатор Мурманской области наградил Кольскую АЭС

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на выездном заседании правительства Мурманской области в городе атомщиков под председательством губернатора Андрея Чибиса подвели итоги работы Кольской АЭС в 2023 году и обсудили перспективы дальнейшего развития атомной энергетики в регионе.

Исполняющий обязанности директора КАЭС Владимир Матвеев рассказал о производственных рекордах минувшего года и о планах строительства замещающих мощностей. В ближайшие годы на Кольском полуострове начнется строительство двухблочной станции с инновационными энергоблоками типа ВВЭР мощностью 600 МВт каждый.

«В 2023 году зафиксирована максимальная выработка Кольской АЭС за последние 30 лет, также удалось достичь рекордных показателей по суточной выработке и нагрузке. Мы уверенно шли к этому — повысили установленную мощность 3 и 4 энергоблоков, благодаря проведению большого объёма работ по модернизации в 2011 и 2016 годах и внедрили комплекс системной противоаварийной автоматики. Модернизация комплекса позволила сохранить динамическую устойчивость оборудования энергосистемы Мурманской области и северной части Республики Карелия, а также увеличить пропускную способность Кольско-Карельского транзита на 125 МВт», - прокомментировал Владимир Матвеев.

В свою очередь глава региона отметил, что правительство Мурманской области рассматривает заполярную АЭС как социально-ориентированное предприятие, стабильного партнера и достойного налогоплательщика. Филиал АО «Концерн Росенергоатом» «Кольская атомная станция» был награждён Дипломом за 1 место в номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» в конкурсе «Лучшие практики наставничества Мурманской области».

Кроме того, губернатор отметил, как меняется город Полярные Зори, благодаря соглашению о сотрудничестве между ГК «Росатом» и Мурманской областью. За период с 2019 по 2023 годы было профинансировано более 70 мероприятий, направленных на улучшение городской среды на общую сумму 1,3 млрд рублей, из которых более 790 млн рублей - средства областного бюджета.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.