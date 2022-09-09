Губернатор Мурманской области назначит 100 специальных стипендий для активной молодёжи

Претендовать на специальную стипендию губернатора Мурманской области могут граждане России в возрасте от 14 до 35 лет включительно, постоянно проживающие и/или осуществляющие деятельность на территории Мурманской области. Сумма ежемесячной стипендии – 15 тысяч рублей.

25 июня в рамках первого круглосуточного Арктического форума для молодёжи «Крайний Север – бескрайние возможности» губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о новой форме поддержки северян. Комитетом молодёжной политики региона было разработано Положение о специальных стипендиях губернатора Мурманской области представителям молодёжи.

Согласно документу, ежемесячная поддержка в виде стипендии назначается за достижение результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, управленческой, спортивной, общественно полезной деятельности. Выплаты осуществляются в течение календарного года.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, по результатам проведенного конкурсного отбора представителям активной молодёжи назначат 100 стипендий. Претендентов на соискание могут выдвигать органы местного самоуправления и некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Мурманской области. Заявки принимаются с 10 сентября по 20 октября в профильные исполнительные органы региона. Подробности размещены в Положении о специальной стипендии губернатора Мурманской области представителям молодёжи.

Фото: https://gov-murman.ru