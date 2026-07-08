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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.26 10:00

Губернатор Мурманской области обсудил новые совместные проекты в сфере полезных ископаемых с делегацией из Индии

Вчера в Мурманске состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Чибиса и делегации крупной индийской промышленной компании. В ходе переговоров стороны обсудили ряд новых совместных проектов в сфере полезных ископаемых и возможности для сотрудничества.

«Мы рады приветствовать вас в Мурманске, столице Русской Арктики. Индия – надёжный партнёр Российской Федерации. С точки зрения внешнеторгового оборота с Мурманской областью Индия в десятке крупнейших партнёров. У нас расположен незамерзающий глубоководный порт – базовый для Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора, через который идут грузы в том числе в Индию. Регион богат полезными ископаемыми. Уверен, у нас большие перспективы сотрудничества. Кроме того, Мурманская область – популярное туристическое направление, и растёт количество гостей из Индии», – отметил губернатор.

Глава индийской делегации Винай Кумар поблагодарил коллег за тёплый приём и отметил, что компания открыта к сотрудничеству.

Отметим, по результатам внешней торговли за 2025 год Индия вошла в десятку главных торговых партнёров Мурманской области. В сравнении с 2024 годом товарооборот вырос более чем на 60%. Сегодня также развивается сотрудничество в промышленности и логистике.

Отдельно в ходе встречи губернатор подчеркнул рост туристического потока: в 2019 году регион посетили 23 гостя из Индии, в 2025-ом — уже более 2800.  За 6 лет индийских туристов стало почти в 130 раз больше.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570768/#&gid=1&pid=2

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