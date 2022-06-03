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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.22 11:00

Губернатор Мурманской области обсудил с руководством ОДУ Северо-Запада и новым директором Кольского РДУ перспективы развития энергетики региона

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил с рабочим визитом диспетчерский центр Филиала Системного оператора – Региональное диспетчерское управление энергосистемы Мурманской области (Кольское РДУ). Во встрече приняли участие заместитель губернатора - министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков, генеральный директор ОДУ Северо-Запада Сергей Шишкин и вновь назначенный директор Кольского РДУ Андрей Щенников, приступивший к обязанностям с 1 июня.

«Перед нами стоит две задачи. Первая – надежное электроснабжение бытовых потребителей, всех соцобъектов и промышленных предприятий. Вторая – необходима загрузка тех мощностей, которыми обладает область. Сегодня разумное, адекватное управление является одной из принципиально важных сторон в развитии энергетической отрасли. Поэтому правительство региона рассчитывает на продолжение профессиональных традиций в организации. Любые кадровые изменения должны приводить к повышению эффективности», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы планирования развития энергетического комплекса Мурманской области и обеспечения надежного электроснабжения потребителей региона. Так, Сергей Шишкин сообщил, что, согласно подготовленным Минэнерго РФ изменениям в системе планирования перспективного развития ЕЭС России, с 2023 года региональные схемы и программы развития электроэнергетики будут централизованно разрабатываться Системным оператором. Кольское РДУ уже готово приступить к реализации новых функций.

Также стороны затронули вопросы обеспечения режимных условий для включения в энергосистему производств «Новатек» – «Арктик СПГ-2», АО «Кольская ГМК», морского комплекса «Лавна» и других значимых для региона проектов.

В диспетчерском зале Андрей Чибис ознакомился с современными средствами обработки и визуализации информации, работой диспетчеров по оперативному управлению электроэнергетическим режимом энергосистемы Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, директор РДУ Андрей Щенников проинформировал губернатора об особенностях управления энергосистемой Мурманской области, в том числе о применении автоматизированных систем диспетчерского управления, благодаря которым максимально эффективно используется введенная в конце прошлого года вторая цепь Кольско-Карельского транзита.

Также, по словам Андрея Щенникова, по итогам 2022 года Системный оператор прогнозирует объем потребления электроэнергии в регионе на уровне 2021 года. Как отметил директор РДУ, полученные прогнозные данные ложатся в основу диспетчерского графика работы генерирующих объектов региона и используются при формировании схем и программ развития электроэнергетики региона, которые напрямую влияют на показатели инвестиционной привлекательности Мурманской области.

«Благодаря эффективной работе коллектива удается обеспечить гарантийное электроснабжение и загрузку производителей электроэнергии. Все, что касается схем электроснабжения, особенно важных для развития инвестиционных проектов, отрабатывается энергетиками. Сегодня от них зависит скорость реакции в случае возникновения каких-либо инцидентов. И мы видим, что профессионализм и ответственность позволяют оперативно устранить последствия технологических нарушений. Специалисты Кольского РДУ делают это максимально бережно для людей и природы», – прокомментировал итоги рабочей поездки губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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