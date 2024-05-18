Губернатор Мурманской области отметил значимость камер видеонаблюдения для безопасности жителей региона. Напомним, что для контроля за объектами инфраструктуры и безопасности граждан на территории Мурманской области установлено более 7500 камер видеонаблюдения.

«Благодаря системе видеонаблюдения, которую мы развернули, в прошлом году раскрыто 84 преступления, а уже за четыре месяца этого года 126 преступлений, исключительно благодаря системе видеомониторинга», – сообщил глава региона 16 мая во время отчёта о работе правительства перед депутатами Мурманской областной Думы.

Система общественного видеонаблюдения и аналитики (СОВА), внедренная в Мурманской области, помогает в раскрытии преступлений и поимке преступников. По словам главы региона, в 2023 году благодаря видеонаблюдению удалось раскрыть 84 преступления, а за за четыре месяца текущего года уже выявлено и раскрыто 126 нарушений.



«Тема безопасности является ключевым приоритетом в рамках мероприятий по цифровизации, которыми занимается правительство региона. Мы будем развивать и наращивать это направление», – отметил губернатор Андрей Чибис.



Во время традиционного отчёта о работе правительства он подчеркнул, что не последнюю роль в видеомониторинге играют устройства, которыми оснащены домофоны, установленные на дверях подъездов.



Помимо дворовых территорий, сегмент наружного видеонаблюдения позволяет мониторить транспортный поток, контролировать ход строительных работ и создания общественных пространств в режиме реального времени, а также следить за состоянием детских и спортивных комплексов, площадок для складирования отходов.



Чаще всего камеры помогают устанавливать личности тех, кто промышляет кражами, грабежами и другими имущественными преступлениями, отмечает Министерство региональной безопасности Мурманской области.