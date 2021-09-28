Губернатор Мурманской области подписал постановление о доплатах медикам за вакцинацию от ковида

Медицинские работники областных учреждений здравоохранения получат стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку за вакцинацию взрослого населения от коронавируса. По распоряжению правительства России регион получит на указанные цели из федерального бюджета 72,6 млн рублей. Из регионального бюджета на эти цели выделено 79,2 млн рублей.

«Средства также направят на оплату расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты», – сообщили в профильном ведомстве.

Размер выплаты рассчитан исходя из 200 рублей за каждого вакцинированного. Эту сумму увеличат на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера.

В соответствии с методикой проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции взрослого населения в условиях прививочного кабинета и мобильного пункта вакцинации установлены следующие размеры выплат за одного вакцинированного и за выполнение следующих функций:

– регистрация (врач (фельдшер), средний медицинский персонал) – 30,00 рублей;

– осмотр (врач/фельдшер) – 100,00 рублей;

– вакцинация (врач/фельдшер, средний медицинский персонал) – 70,00 рублей.

При осуществлении вакцинации гражданина в два этапа начислению за каждый этап подлежит 50 процентов утвержденного размера выплаты стимулирующего характера независимо от этапа вакцинации.

Перечень должностей медицинских работников, которые имеют право на выплату, определен приложением к утвержденному постановлением правительства Мурманской области порядку.

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в соответствии с локальным правовым актом медицинского учреждения, подведомственного региональному Минздраву.

Деньги выделят за период вакцинации с 27 августа до 31 декабря текущего года.