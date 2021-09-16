Губернатор Мурманской области подписал постановление об увеличении стоимости контрактов на строительство на 30%

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление 646-ПП «Об изменении существенных условий отдельных контрактов». Это документ позволит увеличить стоимость контрактов на строительство на 30%.

«В связи ростом цен на строительные материалы ряд подрядчиков, выполняющих работы в рамках госконтрактов, заявили о финансовых проблемах, грозящих срывом сроков возведения объектов, в том числе и в рамках нацпроектов. Чтобы исправить ситуацию и поддержать строителей, на федеральном уровне вышло постановление, позволяющее увеличивать стоимость контрактов, заключённых до 1 июля 2021 года, на 30%, и после прохождения госэкспертизы подписывать дополнительные соглашения. Теперь такая возможность есть и на территории Мурманской области», – отметил и.о. министра строительства Мурманской области Алексея Грачикова.

Как отметил глава ведомства, подписанное постановление важно для подрядчиков практически всех объектов, строящихся, реконструирующихся и капитально ремонтирующихся в Мурманской области, сообщает региональное Министерство строительства.