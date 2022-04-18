Губернатор Мурманской области поручил актуализировать перечень мероприятий реновации ЗАТО на 2023 год

Открывая традиционное оперативное совещание, губернатор региона Андрей Чибис акцентировал внимание на поручении Президента России Владимира Путина по модернизации инфраструктуры военных городков Мурманской области до 2024 года.

«Комплексная модернизация инфраструктуры ЗАТО должна включать в себя энергетические, социальные и жилищные объекты. Программу реновации ЗАТО мы запустили в регионе в 2021 году при поддержке федерального бюджета. Сейчас мы приступаем ко второму этапу за счёт областного бюджета. Глав всех муниципалитетов, где будет проходить программа, прошу следить за тем, что контракты заключались своевременно, а мероприятия реализовывались качественно и в срок. Поручение Президента позволит в следующем году привлечь ещё больше федеральных средств. С учетом этого прошу актуализировать перечень мероприятий, запланированных на 2023 год», – дал поручение Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона напомнил, что в рамках первого этапа капитально отремонтировали 26 многоквартирных домов и 5 социальных учреждений, отремонтировали 419 пустующих квартир, сделали 5,2 километра дорог и благоустроили 2 территории. Андрей Чибис поблагодарил Президента за внимание к Мурманской области и ее территориям, где расположены военные формирования, и за комплексное решение по модернизации ЗАТО. Безусловно, эти мероприятия помогут повысить качество жизни северян, военнослужащих и их семей.

Фото: https://gov-murman.ru