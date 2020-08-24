Губернатор Мурманской области поручил разобраться со срывом графика работ по дорожному нацпроекту в Мурманске

В Мурманской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». О ходе производства работ на объектах в рамках оперативного совещания министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин доложил губернатору.

На сегодняшний день в регионе завершены работы на 13 объектах: пять участков улично-дорожной сети в Коле и восемь трасс областной собственности. На региональных магистралях всего было уложено более 300 тысяч квадратных метров асфальта и нанесено более 7200 тысяч квадратных метров горизонтальной разметки.

Наибольшее количество объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года находятся в столице Заполярья. Как рассказал профильный министр, 11 улиц имеют выполнение более 55% и планируются к завершению к 1 сентября, ещё на пяти выполнение более 40%.

«Опасения вызывает ряд объектов, в том числе капитального ремонта, где процент исполнения остаётся на крайне низком уровне, – отметил Артём Гришин. – Заместители губернатора Оксана Астахова и Юрий Сердечкин ежедневно проводят оперативный штаб, на котором мы все вместе с городскими коллегами решаем возникающие трудности в «ручном режиме». К сожалению, низкое качество проектно-сметной документации и сложности с трассировкой сетей оказали негативное воздействие на ситуацию».

Как отметили на совещании, на низкие темпы работ по ряду улиц также оказал влияние низкий уровень решения технических вопросов между заказчиком и подрядчиком.

«Ситуация складывается недопустимая. Необходимо оперативно корректировать проектную документацию, не дожидаясь конца лета, – подчеркнул Андрей Чибис. – Что касается ремонта сетей, я неоднократно ставил задачу заранее синхронизировать все планы по реализации дорожного нацпроекта с плановыми работами ресурсоснабжающих организаций. Необходимо разобраться, почему так происходит и впредь не допускать ничего подобного».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, губернатор поручил заместителю губернатора Оксане Астаховой и главе администрации города Евгению Никоре разобраться и доложить о принятых решениях в отношении исправления положения по реализации национального проекта в части столицы региона.