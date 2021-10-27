Губернатор Мурманской области поручил усилить контроль за клубами

В социальных сетях опубликованы фото- и видеоматериалы о мероприятиях, которые состоялись в мурманских ночных клубах в минувшие выходные. На них заметно, что в заведениях нарушен масочный режим, правила социальной дистанции и 70% заполняемости зала, а также, вероятно, режим работы.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил провести по этому поводу проверку и наказать нарушителей.

«Я убедительно прошу наших коллег, в том числе правоохранительные органы, провести проверки и привлечь организаторов к ответственности по всей строгости закона. Такие ситуации недопустимы. Ещё пара таких «концертов», и ситуация с ростом заболеваемости не будет удержана», — сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, муниципальным штабам поручено усилить контроль за работой ночных клубов, пабов, ресторанов и кафе.