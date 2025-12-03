Губернатор Мурманской области после приёма граждан поручил профильным ведомствам оперативнее решать вопросы северян

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл личный приём граждан в региональной приёмной. В числе рассмотренных вопросов — помощь пожилой жительнице в организации стоматологического приёма, обеспечение электроснабжением дома семьи участника программы «Свой дом в Арктике» в Кольском округе, а также ситуация с конно-спортивным клубом «Мечта» в Мурманске.

«Очень здорово, что у нас есть такие инициативные и активные люди. Такие проекты надо поддерживать, - сказал Андрей Чибис. Что касается обращения участника «Свой дом в Арктике» - здесь мы будем максимально жёстко и настойчиво требовать подключения к электрическим сетям, у энергетиков эти обязательства чётко прописаны».

Андрей Чибис подчеркнул, что подобные задачи должны решаться оперативнее на уровне профильных министерств и комитетов, и дал поручение проработать их с профильными ведомствами.

