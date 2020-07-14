Губернатор Мурманской области поздравил с Днём рождения хранителя поморской культуры Петра Заборщикова

Пётр Прокопьевич Заборщиков родился в Варзуге 14 июля 1935 года. Долгое время работал учителем физкультуры Умбской средней школы, а затем директором детско-юношеской спортивной школы. Был инспектором рыбнадзора и секретарем партийной организации. С конца 1970-х руководил колхозом «Всходы коммунизма». Вышел на пенсию в 1991 году.

«Благодаря таким людям, как Вы, мы сохраняем историю и культуру нашего Севера и нам есть, что показать нашим детям. Наша земля была бы культурно и духовно беднее, если бы не Ваш труд и самоотдача. От души поздравляю Вас с Днём рождения», – поздравил именинника с 85-летием Андрей Чибис.

Губернатор пожелал Петру Прокопьевичу здоровья и долгих лет жизни.

Активную работу по сохранению традиций и уникальной культуры родного края Пётр Заборщиков ведёт всю жизнь. Благодаря его энтузиазму не утеряна жемчужина древней поморской культуры, памятник деревянного зодчества Церковь Успения в Варзуге, а также её историко-архитектурный ландшафт. На общественных началах он организовал реставрацию Церкви Святого Афанасия Александрийского и Св. Зосимы и Савватия Соловецких. Эта работа шла в течение девяти лет. Пётр Прокопьевич – создатель памятника односельчанам, погибшим на фронтах различных войн XX века.

Пётр Заборщиков спас от продажи на дрова один из старейших домов в деревне, построенный в 1904 году купцом И.Е. Кагачевым. Своими руками отреставрировал и в 2009 году создал в нем музей родного края – сегодня он носит название «Центр по охране поморского культурного наследия».

Здесь хранятся музейные экспонаты – предметы быта поморов, оленеводческие костюмы, древние находки, многие из которых передали жители села. Один из залов посвящен рыбному промыслу – посетителя встретят неводы, ловушки для рыбы и другие поморские рыболовецкие приспособления. В рамках центра воссоздана и аутентичная поморская изба с низким входом и внутренним убранством – Пётр Заборщиков своими руками восстановил здание 1904 года постройки.

В 2005 году он стал первым лауреатом премии имени Виталия Маслова – региональная награда вручается за личный вклад в культурную жизнь региона.