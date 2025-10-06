Губернатор Мурманской области предложил пересмотреть порог входа НДС для туристического бизнеса
Такое предложение глава региона озвучил на заседание правительственной комиссии по развитию туризма под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. На нём подвели итоги летнего туристического сезона 2025 года, а также обсудили вопросы развития отрасли.
«По решению президента с 2021 года стартовал национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». С января этого года обновлённый нацпроект «Туризм и гостеприимство» решает такие задачи, как создание федеральных курортов «Пять морей и озеро Байкал», поддержка национальных производителей, а также продолжает реализацию мероприятий, которые востребованы у регионов и бизнеса. По поручению Президента России необходимо увеличить долю туризма в ВВП с текущих 2,9% до 5% к 2030 году, экспорт туристических услуг – в три раза, а также число турпоездок – до 140 млн в 2030 году. Это требует слаженной межведомственной работы, регионов и бизнеса, высокой скорости принятия решений», — отметил во вступительном слове Дмитрий Чернышенко.
Он подчеркнул, что число турпоездок по России за 8 месяцев 2025 года составило 61,7 млн – на 5,4% больше, чем за аналогичный период в 2024 году.
Андрей Чибис представил доклад об итогах летнего туристического сезона и обратил особое внимание на преодоление сезонности для путешествий по Мурманской области.
«Мурманская область подтвердила статус одного из лидеров по темпам роста турпотока. За последние годы нам удалось удвоить количество туристов. В этом году ожидаем более 830 тысяч гостей, что станет новым рекордом для региона, — отметил он. – Ещё один важный результат — туризм на Кольском полуострове стал круглогодичным. Зимой гости приезжают за северным сиянием и горнолыжными трассами, летом — для арктических круизов, китов и экологических маршрутов, а осенью набирает популярность «тихая охота» за грибами и ягодами. Более того, каждый сезон наполнен насыщенной событийной программной».
Кроме того, Андрей Чибис представил конкретные предложения по развитию арктического туризма. В их числе — продление сроков реализации туристических проектов с господдержкой на территориях АЗРФ с 1 апреля до 1 сентября, что особенно актуально в условиях короткого строительного сезона. Также прозвучало предложение о включении Белого и Баренцева морей в федеральную программу «Пять морей и озеро Байкал».
Отдельное внимание глава региона уделил вопросам налоговой нагрузки.
«Предлагаю на федеральном уровне обсудить возможность пересмотра порога доходов для уплаты НДС для бизнеса в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, в том числе и в индустрии гостеприимства. Из-за северного удорожания повышение НДС и МРОТ особенно тяжело скажется на предпринимателях в этих регионах. Это может привести к росту цен на конечные товары и услуги, уходу компаний в серую зону или их закрытию», — подчеркнул губернатор.
Как отмечает региональное Министерство информационной политики, туризм уверено занял свою долю в экономике Мурманской области, достигнув 3,1% в ВРП региона (по итогам 2023 года), что превышает среднероссийский показатель — 2,9%.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/