Губернатор Мурманской области предложил приоритизировать национальные проекты для Арктики по аналогии с Дальним Востоком

В Москве на площадке выставки-форума «Россия» 28 февраля состоялось заседание рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны России при комиссии Госсовета РФ под руководством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и с участием министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Одним из вопросов повестки стало уточнение и централизация подходов к развитию Арктики. Участие в обсуждении приняли главы регионов, федеральных органов власти, представители научного и экспертного сообщества.

«Сегодня одной из важных тем станет приоритизация президентских национальных проектов на территории Арктики. Может быть, выделение отдельного нацпроекта по развитию Арктической зоны России. Это тема экспертной дискуссии для формулировки предложений, которые мы направим в правительство Российской Федерации и администрацию президента», – сказал во вступительном слове Андрей Чибис.

«Важна синхронизация экономического и социального развития. Жить в Арктике сложно, исторически освоение северов было делом трудным и в некотором роде жертвенным. Мы все делаем, чтобы ситуацию преломить. Я благодарю вас, Андрей Владимирович, за очень правильный посыл: на Севере – жить. Он является заявкой, что на Севере можно жить полноценно, комфортно, с соблюдением всех стандартов по здоровью, соцобеспечению, образованию, потому что Россия – северная держава, и развивая нашу Арктику мы формируем стандарты – что тоже было поручением президента: создать реестр лучших практик развития Арктики, жизни, технологий. Чтобы люди, которые обеспечивают эту новую экономику, жили полноценно, интересно. Я верю, что это достижимая задача, на её решение направлено, в том числе, выполнение поручения президента по сети опорных городов. Мы уже ведём работу по созданию мастер-планов развития 16 опорных агломераций Арктики. До 1 июля будет доложено президенту, и до 1 ноября – должны быть приняты долгосрочные решения правительства России. Какими ещё организационными, административными механизмами мы будем усиливать работу по развитию Арктики – будь это нацпроекты, государственные программы, будем вместе работать независимо от того, как это будет названо. Приоритет развития Арктики растёт, и правительство России продолжит уделять этому максимальное внимание», – подчеркнул Алексей Чекунков.

Глава региона Андрей Чибис отметил, что рабочая группа существует уже год, и сегодняшнее заседание проводится в День Арктики, а также поблагодарил Алексея Чекункова за поддержку и максимальную вовлечённость во все поднимаемые вопросы.

«За время работы нам совместно, при вашей поддержке, Алексей Олегович, удалось добиться решений президента Владимира Владимировича Путина по ряду вопросов. В их числе – федеральное финансирование программы реновации ЗАТО – населённых пунктов, где живут военные и их семьи. Решения, которые принял президент реализованы в федеральном бюджете – 30 млрд на три года заложены на эту задачу. И это тот вопрос, который мы обсуждали на площадке рабочей группы, добивались решения. Второе принципиально важное для нас решение – развитие опорных населённых пунктов Арктики: по итогам обсуждения на рабочей группе, после доклада на совещании у президента в ходе его визита в Мурманскую область мы получили эту поддержку», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор также отметил, что поддержка президента была получена и в решении о запуске Арктической ипотеки под 2% по аналогии с Дальневосточной. Андрей Чибис сообщил, что механизм активно работает на территории Мурманской области, способствует росту спроса на финансовые инструменты, появлению крупнейших застройщиков, начинающих реализацию проекта.

«Сегодня мы подписываем соглашение по расширению территории присутствия ГК «Самолёт» на Мурманскую область. Безусловно, для нас это принципиально важный фактор», – подчеркнул губернатор.

Алексей Чекунков также поблагодарил губернатора за плодотворный формат работы.

«Для развития Арктики очень полезно собираться и на площадке комиссии Госсовета. Мы рассматриваем и вопросы стратегического характера, и прикладные. За последние три года в нашей стране пройден серьёзный путь, приняты основополагающие документы – указы и решения президента об основах госполитики в Арктике до 2035 года, Стратегия развития Арктической зоны РФ. Мы работаем в рамках принятых президентом решений, они для нас высечены в камне. Но мы понимаем, что можем и обязаны выходить с предложениями по их донастройке, модернизации, с учетом того, как изменился мир за это время. При всех ограничениях, давлении на нашу страну, тема Арктики стала ещё более важной. Для России развитие Арктики – судьба и долг перед теми людьми, которые здесь живут. Это и большой экономический проект», – подчеркнул Алексей Чекунков.

Глава Миндальвостокразвития напомнил, что связующим проектом по развитию Арктики является Северный морской путь.

«Он нужен, чтобы обеспечить вывоз товаров и продукции, которые производит российская Арктика. Инвестиции в эти проекты уже сделаны. Общая стоимость товаров, которые должны быть вывезены до 2035 года превышает 100 трлн рублей. Для нас это вызов и возможность. Если всё государство, все уровни власти, бизнес сумеют синхронно сработать и обеспечить достижение целевых показателей – а провозные способности проекта до 200 млн тонн в год в начале 2030-х, то мы обеспечим России принципиально новый экономический двигатель. Экспорт уровня 100 млрд долларов в год», – подчеркнул Алексей Чекунков, отметив, что важно синхронизировать создание ледоколов, флота ледового класса, портов и терминалов, систем безопасности, навигационных мощностей, спутниковой группировки, реализовывать инвестиционные проекты вдоль трассы.

Алексей Чекунков напомнил, что с 1 апреля вступит в силу закон о северном завозе, который также активно задействует Севморпуть.

«Это пересобирает структуру доставки грузов в 25 субъектов России, делает их прозрачнее, вводит понятие единого морского оператора, единую цифровую платформу, приоритет в доставке грузов. Также будем работать и по всем основным направлениям: это и господдержка коренных народов Севера, и модернизация ЗАТО и населённых пунктов с воинскими формированиями, донастраивать механизм арктической ипотеки. Уже выдано около 2000 кредитов общим объёмом около 7 млрд рублей. Это первый шаг. Чтобы полноценно запустить механизм роста и привлечь серьёзных застройщиков мы должны решить задачу установления справедливой рыночной цены. Задачу решаем совместно с Минстроем и Минфином», – отметил Алексей Чекунков.

Фото: https://gov-murman.ru