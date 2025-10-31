Губернатор Мурманской области принял участие в круглом столе, посвященном социальной архитектуре

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Андрей Чибис принял участие в круглом столе «Социальные архитекторы — начало системной работы», организованном Экспертным институтом социальных исследований. Круглый стол прошёл в формате ВКС в мастерской управления «Сенеж».

Напомним, глава региона вошёл в экспертную комиссию под руководством первого заместителя руководителя администрации Президента России Сергея Кириенко. 24 октября были выбраны финалисты конкурса. В ходе оценочных мероприятий конкурсанты продемонстрировали оперативность реагирования на возникающие социальные вызовы, умение прогнозировать социальные риски, продемонстрировали экспертам наличие необходимых навыков и компетенций для разработки и внедрения каналов коммуникации между социальными группами, институтами и государственными структурами.

Андрей Чибис поделился с участниками круглого стола уникальным опытом реализации комплексного плана «На Севере – Жить!».

Он отметил, что этот план стал ответом на ключевые проблемы региона — отток населения, необходимость создания современной социальной инфраструктуры и повышение уровня жизни в условиях Арктики.

Глава региона рассказал, как возникла идея этого плана.

«В 2019 году среди молодёжи был популярен пессимистичный лозунг «Кто последний улетит из Мурманска, выключите свет в аэропорту», - это отражало отсутствие перспектив и желания оставаться в регионе. Этот негатив натолкнул на создание позитивного девиза «На Севере — Жить!», который со временем стал настоящим брендом, имеющим собственную атрибутику, и активно используется как жителями региона, так и гостями Кольского Заполярья», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что данный лозунг преобразовался в конкретный прозрачный план развития, который обновляется с учётом предложений жителей примерно каждые два года. Это помогает региональному правительству эффективно работать по приоритетам и регулярно отчитываться.

«Особую значимость имеет признание этого девиза на федеральном уровне: в марте 2024 года Международный арктический форум с участием Президента России Владимира Путина прошёл именно под девизом «На Севере – Жить!». Таким образом, проект вышел за рамки региона и стал эмоционально значимым символом развития Арктики», – подчеркнул губернатор.

В завершение Андрей Чибис подчеркнул, что Мурманская область сегодня задаёт пример динамичного развития в Арктике, о чем свидетельствуют устойчивый рост населения, – в 2023 году впервые с 1989 года количество прибывших в регион превысило число уехавших, экономический подъем, создание новых рабочих мест и высокие оценки на самом высоком уровне.

«Люди гордятся жизнью на Севере, и поддержка девиза по всей стране подтверждает их причастность к важной для России задаче — развитию Арктики», – сказал глава региона.

Модератор круглого стола – директор по политическому анализу Института социального маркетинга, эксперт по оценке конкурса социальных архитекторов Виктор Потуремский подтвердил слова Андрея Чибиса, рассказав, что при исследованиях в одном из регионов Северо-Западного федерального округа один из спикеров в беседе сказал: «Как говорится, на Севере – Жить!», – это означает, что девиз нравится людям и прочно вышел за пределы Мурманской области.

В рамках круглого стола также обсудили следующие направления: конкурс как инструмент отбора специалистов нового поколения; формирование культуры доверия с помощью социальных архитекторов; социальный заказ – основа новой экономики доверия.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, конкурс социальных архитекторов реализуется с целью поиска и отбора лучших социальных архитекторов страны и формирования их устойчивого сообщества при поддержке АНО «Россия – страна возможностей» и Президентской академии. Социальные архитекторы — это профессионалы, которые занимаются проектированием и реализацией социальных практик и инициатив, направленных на решение актуальных общественных задач. В контексте понятия социальной архитектуры они выступают как посредники и организаторы, способствующие созданию эффективных коммуникаций между различными социальными группами, институтами и государственными структурами.

