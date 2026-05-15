Губернатор Мурманской области принял участие в совещании по вопросам профилактики вовлечения молодёжи в диверсионно-террористическую деятельность

Заседание в режиме видео-конференц-связи прошло под руководством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игоря Рудени с участием министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. В мероприятии также приняли участие начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, главы регионов Северо-Западного федерального округа, представители правоохранительных и надзорных органов.

В ходе заседания были рассмотрены дополнительные меры по профилактике преступлений и правонарушений террористического и экстремистского характера среди несовершеннолетних, а также вопросы усиления межведомственного взаимодействия и работы с молодёжью в образовательной, культурной, спортивной и интернет-среде.

Участники совещания обсудили необходимость адресного подхода к организации внеучебной деятельности подростков, взаимодействия с социально ориентированными НКО, а также повышения вовлеченности родителей в воспитательный процесс.

Андрей Чибис отметил, что в современных условиях особое значение приобретает системная профилактическая работа с молодёжью, формирование у подростков устойчивых жизненных ценностей, ответственности и гражданской позиции.

«Сегодня особенно важно быть рядом с молодёжью, слышать её запросы, вовлекать ребят в образование, спорт, добровольчество, патриотические и общественные проекты. Именно для молодёжи мы создавали наш уникальный кластер «СОПКИ», где они могут с пользой проводить время, а также проект «Работа рядом», чтобы с юности приучать ребят к труду. Только совместная работа школы, семьи, органов власти и общественных организаций позволяет эффективно противостоять деструктивному влиянию и защищать наших детей от попыток вовлечения в противоправную деятельность», — подчеркнул Андрей Чибис.

Комментируя итоги заседания, Игорь Руденя подчеркнул: «Уровень сознания и уровень подготовки нашей молодёжи высокий, но все же отдельные ребята поддаются влиянию и идут на общение с «некими представителями», как правило профессиональными психологами, которые пытаются вовлечь наших детей в противоправную деятельность».

Он отметил, что большую работу по профилактике деструктивного поведения среди школьников, по стимулированию развития родительских собраний и родительских комитетов проводит Министерство просвещения России и подчеркнул, что важно также повысить роль классных руководителей. «Классные руководители много времени проводят с ребятами, знают каждого ребёнка в своём классе, как они живут, как общаются со сверстниками, в коллективе. Классные руководители – это личности, профессионалы, которые воспитывают детей», - сказал Игорь Руденя и заявил, что роль классного руководителя должна быть усилена, значимость их деятельности должна быть повышена в обществе.

В этих целях на территории Северо-Западного федерального округа совместно с Министерством просвещения России и Российским обществом «Знание» планируется реализовать проект по поддержке деятельности классных руководителей.

«С 2020 года по поручению Президента России воспитание вернулось в школы, и сегодня выстроена единая система воспитательной работы: проводятся «Разговоры о важном», работают советники директоров по воспитанию. Но помимо проводимой комплексной работы мы понимаем, что важны скоординированные действия с регионами. Мы договорились на примере Северо-Западного федерального округа организовывать системную работу с родителями, чтобы противостоять информационному взаимодействию на детей», - отметил Сергей Кравцов.

По итогам обсуждений сформулированы протокольные рекомендации органам исполнительной власти регионов Северо-Запада России, правоохранительным органам, направленные на усиление профилактических мер и пресечения попыток использования российской молодёжи в деструктивных и экстремистских целях.

