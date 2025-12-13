Губернатор Мурманской области принял участие в заседании генсовета «Единой России»

В Москве состоялось заседание генерального совета партии «Единая Россия», на котором были подведены итоги работы за 2025 год и обозначены ключевые планы на предстоящий 2026 год. В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области, член генсовета и секретарь регионального отделения партии Андрей Чибис.

Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» практически завершила выполнение своего основного программного документа, с которым победила на выборах в Госдуму в 2021 году.

«Только в этом году фракция внесла в нижнюю палату парламента 248 законодательных инициатив, абсолютное большинство из которых связано с народной программой, а также добилась, чтобы в бюджете следующего года финансирование её мероприятий было увеличено на 174 миллиарда рублей», — отметил он.

«Эти деньги пойдут на капремонт школ, модернизацию научной инфраструктуры, лечение редких и сложных заболеваний, социальную газификацию, развитие села, строительство дорог, поддержку фонда «Защитники Отечества». Это всё — исключительно важные направления для очень большого количества граждан нашей страны», — сказал Дмитрий Медведев.

По мнению Дмитрия Медведева, хорошей проверкой для «Единой России» стал ЕДГ-2025: партия одержала убедительную победу, а её кандидаты получили 80% всех мандатов.

На выборах в Госдуму «Единой России» нужно получить поддержку абсолютного большинства избирателей и для этого у неё есть все возможности, подчеркнул председатель партии.

О практической реализации общенациональных приоритетов в регионах рассказал губернатор Андрей Чибис.

«Наш стратегический план «На Севере – Жить!» полностью синхронизирован с президентскими нацпроектами и является настоящей народной программой. Мы делали его вместе с людьми, получали инициативы из самых отдаленных уголков нашего региона. Мы уделяем особое внимание экономическому развитию нашей области. В этом году Президент России Владимир Путин дал старт работе морского порта «Лавна» – первого, построенного в Мурманской области со времён СССР. От таких масштабных проектов напрямую зависит качество жизни наших северян. В этом году мы продолжили обновлять важнейшие социальные объекты, в том числе учреждения образования и здравоохранения. 1 сентября открыли первую за 30 лет новую школу в Мурманске – Губернаторский лицей. Работаем дальше, не сбавляем темп, меняем к лучшему, и нашу область, и город-герой Мурманск – столицу Русской Арктики», - прокомментировал член генсовета «Единой России», секретарь регионального отделения партии Андрей Чибис.

На заседании генсовета приняли обращение «Единой России» к членам партии, сторонникам, согражданам. В нём партия призывает всех принять участие в формировании программы, с которой пойдёт на выборы: выдвигать идеи, обозначать проблемы и участвовать в диалоге о будущем страны.

Фото (пресс-служба партии «Единая Россия»): https://gov-murman.ru/info/news/558688/#&gid=1&pid=4