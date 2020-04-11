Губернатор Мурманской области прорабатывает с федеральным центром вопрос развёртывания в регионе мобильного госпиталя

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, в Мурманской области скончалась 67-летняя пациентка с пневмонией. У неё был взят тест на коронавирус, который дал предварительно положительный результат уже после смерти. Окончательный диагноз будет поставлен только после проверки анализов федеральной лабораторией.

Женщина страдала несколькими хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом.

Реанимация и пульмонологическое отделение МОКМЦ в настоящее время закрыты на карантин. Проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Реагируя на постоянно изменяющуюся ситуацию в борьбе с пандемией, особенно на ситуацию, которая сложилась на крупнейшей стройплощадке в Белокаменке, глава Мурманской области Андрей Чибис вышел с предложением о развёртывании мобильного госпиталя в нашем регионе. «Мы отрабатываем сейчас это предложение с федеральным центром – с федеральным штабом по коронавирусу, - говорит Андрей Владимирович. - В случае принятия такого решения, мобильный госпиталь будет установлен, а это дополнительные койки для пациентов».

Губернатор отметил, что такое решение окончательно ещё не принято, но все подготовительные мероприятия уже ведутся региональными властями.