Губернатор Мурманской области резко негативно высказался о качестве работ по благоустройству «Снежного сквера» в Снежногорске

«У нас, к сожалению, в Александровске есть проблема с реализацией проекта. Качество работ меня не устраивает, и поэтому мы продолжим работу с кадрами в муниципалитете. За это ответят те люди, которые в городе должны этим проектом заниматься. И, конечно, мы сделаем всё, чтобы исправить ситуацию, чтобы сквер был завершён достойно», – прокомментировал журналистам вчера губернатор в ходе рабочей поездки в ЗАТО Александровск.

Проект благоустройства территории в Снежногорске в 2020 году стал финалистом Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории до 20 тысяч жителей. «Снежный сквер» предполагает благоустройство трёх зон. Работы ведутся на площади перед Дворцом культуры, планируется обустроить променад по периметру озера с двумя площадками, а также сквер с большой детской площадкой. Благоустройство должно было быть завершено в конце сентября.

Как отметил депутат Мурманской областной Думы Владимир Мищенко, все жители Снежногорска обеспокоены скоростью и качеством работ в сквере.

«К приезду губернатора плитку у ДК «Современник» попытались привести в порядок. Но недостатки и неровности очевидны. Конечно, нужно переделывать», – подытожил Владимир Мищенко.

В Снежногорске Андрей Чибис также посетил судоремонтный завод «Нерпа». Глава региона осмотрел цех корпусного производства и монтажный цех, а также пообщался с сотрудниками предприятия. Рабочие обсудили с главой региона вопросы благоустройства города, содержание проезжей части в зимний период, состояние и ремонты дорог во всем муниципалитете.

Как подчеркнул Андрей Чибис, сейчас ведётся активная работа по загрузке судоремонтного предприятия заказами.

«Руководство завода подтвердило, что огромный объём заказов существует. Но есть проблема – это люди, не хватает сварщиков. И наша задача постараться сделать так, чтобы увеличить количество людей, которых мы готовим в колледжах для предприятий, вот это мы сегодня обсудили», – сказал губернатор по итогам поездки на СРЗ «Нерпа».

В Полярном губернатор посетил только что открывшийся Дом Юнармии. В одном из трёх корпусов сосредоточены кружки для ребят, которые увлечены занятиями по патриотическому воспитанию. Здесь расположен штаб Юнармии, музейные экспозиции, работают школа выживания в природных условиях и «Квантолаб». В движении заняты более 900 жителей города воинской славы, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.