Банк России повысил ключевую ставку до 8,50% годовых, чтобы обуздать инфляцию4:3 в пользу «Мурмана» - поддержка приносит результат
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)17.12.21 11:30

Губернатор Мурманской области снялся в кино в роли губернатора

На онлайн-платформе вышла восьмая серия сериала «Везёт» (16+), снятого в Мурманской области. В этой серии в одной из сцен в кадре появился глава региона Андрей Чибис, который сыграл губернатора.

«Губернатор в роли губернатора. Я практически всегда начинаю с этого кадра презентацию Мурманской области для российских кинематографистов на российских и международных кинофестивалях, когда рассказываю об уровне поддержки культурных инициатив в регионе, – рассказала руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова.  - Всё сразу становится понятным. Эпизод в сериале «Везёт» с участием Андрея Чибиса длится несколько секунд, но для продюсеров - это мощный сигнал о заинтересованности Мурманской области в привлечении индустрии кино в регион.

А это, большие деньги, друзья, на которые может рассчитывать местный бизнес, расширяющий направления своей деятельности в сфере туризма. Зачастую, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, нужно принимать нетривиальные решения. И даже сниматься в кино. Смело и круто!»

Фильм снимался в Мурманске и Кировске с февраля 2020 года по февраль 2021 года под рабочим названием «Иван». В массовке фильма приняли участие более тысячи северян.

О чём сериал «Везет»?

В далеком северном городе на окраине России живёт бывший чемпион мотогонок, а ныне частный извозчик службы «Трезвый водитель» Иван Потапов. Растерявшийся человек, завязавший алкоголик, который честно пытается не пить. Добрый и хороший по своей природе, он оказался на обочине жизни и никак не может с неё сойти: случайные женщины, случайные собутыльники. Иван стремится помочь любому человеку, даже когда его жизнь летит под откос. Но наш герой все-таки получает шанс измениться.

В ролях: Евгений Цыганов, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Владимир Меньшов, Тимофей Трибунцев, Кирилл Кяро, Сергей Газаров, Валентина Ляпина, Михаил Полицеймако и т.д. Автор сценария и режиссер фильма - Владимир Щегольков, известный зрителям по фильму «С пяти до семи» и сериалам «Московский дворик», «Виола Тараканова», «Москва. Центральный округ».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Почти 1 млн вакансий за год, «удалёнка» бьёт рекорды, зарплаты более 300 тысяч рублей, самозанятые как новая нефть – рынок труда 2021 года по версии hh.ru СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

ФуНтиК
17.12.21 13:00
Нам не страшен омикрон, омикрон, омикрон...
Комментарий к новости:С сегодняшнего дня в торговых центрах Мурманской области проверка QR-кодов станет однократной
Людмила
17.12.21 10:12
Очень понравилось выступление
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: «Гораздо спокойней, чем в 2020 году», - Руслан Назаров, начальник ГУ МЧС России по Мурманской области, подводит итоги работы
Д.О. Вернер
16.12.21 09:16
Светлана, извините не знаю Вашего отчества, если лично Вас не приняли в "карательный" ССП, то укажите причину. Или Вы не "видели" ССП, но осуждаете?
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Как заполярные поэты и писатели выходят на российский уровень - Илья Виноградов и Борис Лукин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Цены на белокочанную капусту пошли вверх-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 35 копеек, доллар подрос на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Упрощён доступ социально ориентированных НКО к субсидиям из областного бюджета
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика