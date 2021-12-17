Губернатор Мурманской области снялся в кино в роли губернатора

На онлайн-платформе вышла восьмая серия сериала «Везёт» (16+), снятого в Мурманской области. В этой серии в одной из сцен в кадре появился глава региона Андрей Чибис, который сыграл губернатора.

«Губернатор в роли губернатора. Я практически всегда начинаю с этого кадра презентацию Мурманской области для российских кинематографистов на российских и международных кинофестивалях, когда рассказываю об уровне поддержки культурных инициатив в регионе, – рассказала руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова. - Всё сразу становится понятным. Эпизод в сериале «Везёт» с участием Андрея Чибиса длится несколько секунд, но для продюсеров - это мощный сигнал о заинтересованности Мурманской области в привлечении индустрии кино в регион.

А это, большие деньги, друзья, на которые может рассчитывать местный бизнес, расширяющий направления своей деятельности в сфере туризма. Зачастую, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, нужно принимать нетривиальные решения. И даже сниматься в кино. Смело и круто!»

Фильм снимался в Мурманске и Кировске с февраля 2020 года по февраль 2021 года под рабочим названием «Иван». В массовке фильма приняли участие более тысячи северян.

О чём сериал «Везет»?

В далеком северном городе на окраине России живёт бывший чемпион мотогонок, а ныне частный извозчик службы «Трезвый водитель» Иван Потапов. Растерявшийся человек, завязавший алкоголик, который честно пытается не пить. Добрый и хороший по своей природе, он оказался на обочине жизни и никак не может с неё сойти: случайные женщины, случайные собутыльники. Иван стремится помочь любому человеку, даже когда его жизнь летит под откос. Но наш герой все-таки получает шанс измениться.

В ролях: Евгений Цыганов, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Владимир Меньшов, Тимофей Трибунцев, Кирилл Кяро, Сергей Газаров, Валентина Ляпина, Михаил Полицеймако и т.д. Автор сценария и режиссер фильма - Владимир Щегольков, известный зрителям по фильму «С пяти до семи» и сериалам «Московский дворик», «Виола Тараканова», «Москва. Центральный округ».