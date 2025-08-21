Губернатор Мурманской области совершил рабочий выезд в Кольский округ

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера Андрей Чибис ознакомился с ходом реализации социальных и инфраструктурных проектов. В сопровождении главы района Александра Лихолата глава региона посетил несколько значимых объектов.

Одной из точек рабочей поездки стал парк на улице Московской, где завершено благоустройство в рамках инициативы «На Севере — твой проект». На работы выделено 7,7 млн рублей, из которых 3 млн – средства областного бюджета. На объекте уложены пешеходные дорожки, установлено освещение и скамейки.

Глава региона посетил образовательные учреждения округа. Так, в Мурмашинской школе №1 губернатор осмотрел кабинеты «Уникум» и Центр беспилотных летательных аппаратов, которые созданы в рамках проекта «Арктическая школа». Стоит отметить, что учреждение четырежды побеждало в грантовых конкурсах этого проекта, получив на развитие инфраструктуры свыше 17 млн рублей. Благодаря этой поддержке с 2021 по 2023 год в школе преобразовали спортивный зал, на базе которого теперь работает школьный клуб «Элерон», актовый зал и олимпиадный центр «Уникум» для подготовки учащихся по физике и математике.

«Наша стратегия — это гармоничное развитие, где мы делаем новое, но сохраняем старое. Яркий пример — Арктическая школа, в которой создан современный Центр БПЛА. Это всё для наших юных северян, чтобы они могли развиваться, осваивать перспективные инженерные и технические специальности, получать качественную подготовку точным наукам. Мы не просто строим новые объекты, но и щепетильно относимся к содержанию текущего пространства, будь то благоустройство парков или капитальный ремонт школ. Но главное — это люди. Мы создаём современную образовательную среду, чтобы привлекать лучших преподавателей, которые дадут детям путевку в успешное будущее», — сказал Андрей Чибис.

Также в посёлке губернатор осмотрел ход реконструкции здания бывшей гостиницы «Русалочка», знаковое деревянное здание, похожее на сказочный терем, активно возрождается и обретает исторический облик.

В Кольской средней образовательной школе Андрей Чибис посетил инженерный класс «Горняк будущего». Учреждение приобрело оборудование на грантовые средства проекта «Арктическая школа» в размере 2,9 млн рублей. Кроме того, губернатор побывал в школьном музее, который хранит историю Колы.

В детском саду №4 реализован проект «Азбука ранней профориентации» стоимостью 4,55 млн рублей. На эти средства создано современное образовательное пространство, направленное на раннее знакомство детей с профессиями.

Губернатор также осмотрел строящийся многоквартирный дом на проспекте Защитников Заполярья от компании «Самолёт», где оценил темпы строительства и качество выполняемых работ. На площадке жилого комплекса «Кольские огни» завершены работы по устройству котлованов и свайных полей. Специалисты подрядной организации приступили к возведению этажей, завершив устройство фундамента. Уже продано 106 квартир, в том числе 19 по программе «Семейная ипотека» и 34 по «Арктической ипотеке». Как отмечает региональное Министерство информационной политики, благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства региона в рамках губернаторского проекта «На Севере – жить!» в Мурманской области строят 20 многоквартирных домов.

Завершился визит встречей с жителями в Кольском районном центре культуры, где Андрей Чибис ответил на вопросы жителей и обсудил перспективы развития социальной инфраструктуры округа.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552051/#&gid=1&pid=48