В Коле впервые стартует Кубок губернатора Мурманской области по конному спортуВместе отметим День государственного флага Российской Федерации
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.08.25 10:15

Губернатор Мурманской области совершил рабочий выезд в Кольский округ

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера Андрей Чибис ознакомился с ходом реализации социальных и инфраструктурных проектов. В сопровождении главы района Александра Лихолата глава региона посетил несколько значимых объектов.

Одной из точек рабочей поездки стал парк на улице Московской, где завершено благоустройство в рамках инициативы «На Севере — твой проект». На работы выделено 7,7 млн рублей, из которых 3 млн – средства областного бюджета. На объекте уложены пешеходные дорожки, установлено освещение и скамейки.

Глава региона посетил образовательные учреждения округа. Так, в Мурмашинской школе №1 губернатор осмотрел кабинеты «Уникум» и Центр беспилотных летательных аппаратов, которые созданы в рамках проекта «Арктическая школа». Стоит отметить, что учреждение четырежды побеждало в грантовых конкурсах этого проекта, получив на развитие инфраструктуры свыше 17 млн рублей. Благодаря этой поддержке с 2021 по 2023 год в школе преобразовали спортивный зал, на базе которого теперь работает школьный клуб «Элерон», актовый зал и олимпиадный центр «Уникум» для подготовки учащихся по физике и математике.

«Наша стратегия — это гармоничное развитие, где мы делаем новое, но сохраняем старое. Яркий пример — Арктическая школа, в которой создан современный Центр БПЛА. Это всё для наших юных северян, чтобы они могли развиваться, осваивать перспективные инженерные и технические специальности, получать качественную подготовку точным наукам. Мы не просто строим новые объекты, но и щепетильно относимся к содержанию текущего пространства, будь то благоустройство парков или капитальный ремонт школ. Но главное — это люди. Мы создаём современную образовательную среду, чтобы привлекать лучших преподавателей, которые дадут детям путевку в успешное будущее», — сказал Андрей Чибис.

Также в посёлке губернатор осмотрел ход реконструкции здания бывшей гостиницы «Русалочка», знаковое деревянное здание, похожее на сказочный терем, активно возрождается и обретает исторический облик.

В Кольской средней образовательной школе Андрей Чибис посетил инженерный класс «Горняк будущего». Учреждение приобрело оборудование на грантовые средства проекта «Арктическая школа» в размере 2,9 млн рублей. Кроме того, губернатор побывал в школьном музее, который хранит историю Колы.

В детском саду №4 реализован проект «Азбука ранней профориентации» стоимостью 4,55 млн рублей. На эти средства создано современное образовательное пространство, направленное на раннее знакомство детей с профессиями.

Губернатор также осмотрел строящийся многоквартирный дом на проспекте Защитников Заполярья от компании «Самолёт», где оценил темпы строительства и качество выполняемых работ. На площадке жилого комплекса «Кольские огни» завершены работы по устройству котлованов и свайных полей. Специалисты подрядной организации приступили к возведению этажей, завершив устройство фундамента. Уже продано 106 квартир, в том числе 19 по программе «Семейная ипотека» и 34 по «Арктической ипотеке». Как отмечает региональное Министерство информационной политики, благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства региона в рамках губернаторского проекта «На Севере – жить!» в Мурманской области строят 20 многоквартирных домов.

Завершился визит встречей с жителями в Кольском районном центре культуры, где Андрей Чибис ответил на вопросы жителей и обсудил перспективы развития социальной инфраструктуры округа.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552051/#&gid=1&pid=48

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)15:50«Первая Мировая «Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в июле текущего года месячный прирост цен с исключением сезонности составил 8,5%-PRO Валюту (16+)Доллар США стабилен к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)На Северном флоте завершается подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»