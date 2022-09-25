Губернатор Мурманской области вчера принял участие в торжественном открытии молодёжного пространства «СОПКИ» в Снежногорске

В рамках мероприятия для губернатора провели экскурсию по новому центру, а для первых гостей состоялась интерактивная станционная игра «Мои СОПКИ».

Открытое пространство для поддержки и развития молодёжных инициатив «СОПКИ» создано на базе МБУМП «Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи». Оно включает в себя творческую, лекционную и рабочую зону для реализации проектной деятельности, групповой работы, моделирования и полиграфических видов работ. Гейм-станция пространства оснащена игровой консолью, видеоиграми, телевизором, аэрохоккеем, в наличие популярные настольные игры. Также в «СОПКАХ» есть кофепоинт, где можно устроить уютное чаепитие, и зона отдыха с удобной мебелью.

«Молодёжное пространство «Сопки» в Снежногорске - это ещё одно пространство для наших ребят, где они смогут свободно приходить, общаться, реализовывать проекты. И мы увидели, что появилась настоящая точка притяжения для них. Они будут проводить время в месте с современным ремонтом, играми и оборудованием», - прокомментировал открытие Андрей Чибис.

На реализацию молодёжного пространства «СОПКИ» из областного бюджета было выделено 7 млн рублей, муниципальное софинансирование составило около 370 тысяч рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, начиная со следующей недели, в «СОПКАХ» уже запланированы регулярные мероприятия, которые молодежь Снежногорска может посещать бесплатно.

Фото: https://gov-murman.ru